El PSOE Santander presenta una propuesta para ubicar el recinto ferial en la ampliación del parque de Las Llamas

Propuesta del PSOE para el recinto ferial de Santander - PSOE

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Santander ha presentado una propuesta para la creación de un recinto ferial "moderno, funcional y adaptado a las demandas actuales de los santanderinos", que se ubicaría en la ampliación del parque de Las Llamas, concretamente en su fase II.

Con un coste total de nueve millones de euros, además del recinto ferial de unos 20.000 metros cuadrados, la propuesta prevé la creación de zonas verdes, aparcamientos y un parque infantil cubierto, y, según los socialistas, por su ubicación no causaría molestias a los vecinos.

El secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha subrayado durante la presentación de la iniciativa que Santander "necesita un espacio a la altura de sus fiestas y su dinamismo social y cultural", dotado de las infraestructuras e instalaciones necesarias para albergar casetas, ferias, escenarios musicales y todo tipo de actividades, y que concentre la programación festiva en un entorno "organizado, accesible y preparado".

"Desde el PSOE apostamos por un modelo desmontable, flexible e integrado en el paisaje, que permita compatibilizar su uso durante las fiestas con el disfrute ciudadano el resto del año, minimizando el impacto ambiental y maximizando su utilidad social", ha explicado.

La propuesta incluye una estimación tanto espacial como económica del proyecto. Así, se trataría de un recinto de aproximadamente 20.000 metros cuadrados --una superficie similar al actual en El Sardinero-- y con un coste de adecuación que no superaría los 3 millones de euros.

Además, el proyecto plantea una actuación más amplia sobre el entorno. "Nuestra propuesta no es un espacio aislado, sino un proyecto de ciudad. Incluye la recuperación y mejora del espacio verde, con una zona de parque activo y otra de carácter más natural, con una inversión estimada de 3 millones de euros", ha detallado el portavoz.

A ello se suma la construcción de un aparcamiento en altura, integrado paisajísticamente, que también daría servicio a Escenario Santander, y que incorporaría en su parte inferior una zona de juegos infantiles cubierta, accesible e inclusiva, con un coste aproximado de 2,7 millones de euros. "En conjunto, hablamos de una inversión total que, en el escenario más amplio, alcanzaría los 9 millones de euros", ha precisado.

Fernández ha insistido en la necesidad de acompañar esta actuación con mejoras en la movilidad, por lo que ha vuelto a proponer la puesta en marcha de una línea de transporte público circular por la S-20 que conecte el futuro aparcamiento disuasorio de La Marga con el intercambiador de Valdecilla y el del Sardinero.

Además, tras consultar con expertos, el concejal ha asegurado que la elección de esta zona -al estar situada en una vaguada- "no ocasionará molestias a los vecinos y vecinas".

El portavoz socialista ha recordado que hace más de un año el PSOE ya presentó una moción en el Pleno municipal para abordar la creación de un recinto ferial, que fue aprobada tras una enmienda transaccional. En ese acuerdo, el equipo de Gobierno (PP) se comprometía a elaborar un informe, con un coste de 16.000 euros, para determinar la mejor ubicación.

En este sentido, recientemente, la alcaldesa, Gema Igual, ha anunciado su intención de ubicar el recinto en la fase III, junto a los campos de fútbol de Monte, en la Bajada de San Juan, una decisión que los socialistas consideran "equivocada por tratarse de un espacio insuficiente, mal dimensionado y con un impacto directo sobre zonas residenciales".

Por último, Fernández ha defendido que Santander "tiene una oportunidad clara de desarrollo en el eje que conecta Mesones, con el proyecto de reforma y ampliación de los Campos de Sport de El Sardinero presentado por el Real Racing Club de Santander, y con la consolidación del Parque de Las Llamas como un gran espacio de referencia para el ocio, el deporte y la convivencia".