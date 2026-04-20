El PSOE de Santander registra una batería de preguntas para abordar el "problema creciente" de las heces caninas

Archivo - Deposión canina en la vía pública. - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha registrado una batería de preguntas al Pleno del Ayuntamiento de este mes de abril para abordar el "problema creciente" de las heces caninas y los efectos del orín de los perros en la vía pública, una situación que "genera malestar vecinal, afecta a la salubridad y deteriora la imagen de la ciudad".

Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado el portavoz municipal, Daniel Fernández, que ha precisado que "este no es un debate contra quienes tienen mascota, ni mucho menos", subrayando que "la inmensa mayoría de los propietarios de perros en Santander son responsables y cumplen con sus obligaciones".

Sin embargo, ha advertido de que "es una minoría incívica la que está perjudicando al conjunto de la ciudadanía y proyectando una imagen de dejadez que no podemos permitir".

En este sentido, el portavoz socialista ha centrado la crítica en la falta de actuación del equipo de Gobierno del Partido Popular y de la alcaldesa, Gema Igual. "El problema no es que no haya normas: es que no se hacen cumplir. Y cuando una ordenanza no se aplica, se convierte en papel mojado y la ciudad acaba funcionando como una tierra sin ley ni normas", ha denunciado.

Para el PSOE, la clave está en encontrar un equilibrio entre derechos y deberes. "Tener una mascota es una decisión libre, pero implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye cuidar el espacio público y respetar a los demás", ha incidido Fernández.

En este sentido, el Grupo Socialista apuesta por una estrategia que combine concienciación y control efectivo, reforzando las campañas informativas pero también garantizando que quienes incumplen la normativa sean sancionados. "No basta con apelar al civismo si luego el Ayuntamiento mira hacia otro lado", ha señalado.

Además, los socialistas han puesto sobre la mesa herramientas que ya están funcionando en otras ciudades. "Más de 80 municipios en España cuentan con sistemas de registro de ADN canino que permiten identificar a los propietarios que no recogen los excrementos. No es ninguna ocurrencia, es una medida eficaz que complementa el trabajo de concienciación", ha destacado el portavoz.

Con esta iniciativa, el PSOE no solo busca obtener explicaciones del equipo de Gobierno, sino también marcar una posición clara. "Nosotros defendemos una ciudad limpia, ordenada y con normas que se cumplen. Frente a la dejadez del PP, proponemos responsabilidad, civismo y gestión".

Por último, Fernández ha insistido en que "Santander merece más que la resignación ante los problemas cotidianos". "La limpieza, la convivencia y el respeto al espacio público no son cuestiones menores. Son la base de la calidad de vida en nuestros barrios, y ahí es donde se demuestra si un Ayuntamiento está a la altura o no", ha concluido.