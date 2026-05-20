El PSOE de Santander urge convocar el Debate sobre el Estado de la Ciudad para "revertir su deterioro"

El secretario general y portavoz municipal del PSOE en Santander, Daniel Fernández - PSOE SANTANDER

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz municipal del PSOE en Santander, Daniel Fernández, ha reclamado este miércoles la convocatoria urgente de un nuevo Debate sobre el Estado de la Ciudad para que todos los grupos políticos puedan analizar la situación actual de la capital cántabra y plantear propuestas que "permitan revertir el deterioro que sufre".

"Creemos que Santander necesita más diálogo, más transparencia y una reflexión seria sobre el rumbo que está tomando la ciudad", ha aseverado en declaraciones a los medios de comunicación.

Según ha explicado el dirigente socialista, su formación impulsó en 2016 una moción para que este debate se celebrara de forma anual, iniciativa que fue aprobada por el Pleno, ha señalado. Sin embargo, diez años después, "únicamente se han celebrado tres debates, el último de ellos en 2022".

Al hilo, ha denunciado que el PP aprobó la celebración anual de este debate y después "lo ha incumplido sistemáticamente". "No se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía ni evitar el contraste de ideas y propuestas", ha afirmado.

Fernández ha defendido que este tipo de debates son habituales en la mayoría de las grandes ciudades españolas y constituyen "una herramienta fundamental para evaluar la gestión municipal, confrontar modelos y abordar las principales preocupaciones vecinales".

Al respecto, ha afirmado que "es el momento de abrir un profundo debate sobre el presente y el futuro de Santander", puesto que "tras años de desgobierno y dejadez de Gema Igual (PP), la ciudad atraviesa una situación preocupante", ha insistido. "Presenta síntomas evidentes de decadencia y queda apenas un año para las elecciones municipales".

Al respecto, ha puesto de ejemplo "las obras y vallas por todas partes; el reciente cierre de la plaza y el parking de Pombo; la suciedad en las calles; la proliferación de ratas y excrementos caninos; el abandono de parques y barrios; los problemas de movilidad y transporte público o la falta de inversiones en servicios básicos".

Además, el portavoz también ha advertido sobre la "creciente" dificultad de acceso a la vivienda y ha acusado al PP de "priorizar un modelo de ciudad "orientado exclusivamente al turismo, expulsando a jóvenes y familias de sus barrios". "Nuestros vecinos no pueden asumir el encarecimiento constante de los alquileres y del precio de la vivienda", ha dicho.

Así las cosas, ha lamentado que "cada vez es más evidente que Santander está perdiendo su esencia y su identidad", y ha afirmado que la ciudad "necesita proyectos transformadores, una planificación seria y políticas que vuelven a poner a los santanderinos en el centro de las decisiones municipales", ha concluido.