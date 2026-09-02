El PSOE teme que la carretera Laredo-Seña no estará en septiembre pese a acumular "siete meses de retraso"

Archivo - El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias - PSOE - Archivo

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado que las obras de la carretera entre el Alto de Laredo y Seña acumulan ya "siete meses de retraso" respecto al plazo dado por el Gobierno de Cantabria (PP), y teme que tampoco cumplirá su anuncio de finalizarlas en septiembre.

En un comunicado, el portavoz socialista, Mario Iglesias, ha cuestionado que el Ejecutivo fije una nueva fecha que "parece difícil de cumplir si uno se acerca y comprueba el estado de la obra".

Por ello, ha pedido al consejero de Fomento, Roberto Media, que "no presuma" de una actuación que viene generando "una pesadilla durante meses a los vecinos", afectados por "accesos precarios a sus casas, desvíos de las rutas escolares, pinchazos, reventones y el deterioro de sus vehículos por el estado del firme".

"Nos alegraríamos si, por fin, los vecinos de Seña ven el final de una obra que llevan demasiado tiempo esperando, pero todo hace presagiar lo contrario. Además, tampoco podemos presentar como un éxito que una actuación que debía estar terminada en febrero llegue siete meses después y con un presupuesto que se ha duplicado", ha lamentado Iglesias.

El portavoz socialista ha denunciado la "incertidumbre" en la que están viviendo los afectados por culpa de un Gobierno "que ha ido retrasando e incumpliendo sucesivamente sus previsiones".

En este sentido, Iglesias ha asegurado que las obras comenzaron el 9 de agosto de 2024 con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que deberían haber finalizado en febrero de 2026 y, en este tiempo, su partido ha llevado el asunto al Pleno del Parlamento "en numerosas ocasiones" para conocer el estado de las obras, que el consejero aseguraba que "estarían en plazo".

"Durante meses hemos preguntado por esta carretera porque los vecinos tenían derecho a saber cuándo iba a estar terminada. Primero se dijo que estaría en plazo, después que acabaría sí o sí el 30 de junio y ahora que será en septiembre", ha dicho el socialista.

Finalmente, el portavoz del PSOE en el Parlamento ha señalado que el Ejecutivo debe explicar con detalle las causas del retraso, así como las modificaciones o circunstancias que han provocado que el presupuesto inicial se haya disparado.