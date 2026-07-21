El PSOE Torrelavega apuesta por "la coordinación y la máxima colaboración" con Molleda

La Ejecutiva Local del PSOE de Torrelavega, - PSOE

TORRELAVEGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva Local del PSOE de Torrelavega, reunida la tarde de este lunes, ha expresado su apuesta por "la coordinación, la unidad y la máxima colaboración" con el candidato elegido en las primarias celebradas el 19 de julio de cara a las elecciones municipales de 2027, Agustín Molleda, en una nueva etapa que la organización afronta "desde la responsabilidad, la lealtad y el compromiso con el proyecto socialista para la ciudad desde un modelo de gestión útil, cercano y transformador".

Tanto la Ejecutiva Local como el secretario general, José Luis Urraca -quien también se presentó a las primarias para ser candidato a la Alcaldía en 2027--, han subrayado este martes en un comunicado que, "como es lógico", la Ejecutiva del partido seguirá, junto al Grupo Municipal, "marcando el paso y la estrategia de la política municipal y de la acción de gobierno en coordinación con el candidato, desde la fortaleza de un proyecto sólido, consolidado y centrado en continuar transformando Torrelavega".

En este sentido, han puesto en valor la "estabilidad" del Gobierno municipal PRC-PSOE y la "buena marcha" de las iniciativas que los socialistas vienen desarrollando en los últimos doce años y medio que gobiernan la ciudad.

El PSOE local ha destacado que Torrelavega vive una etapa "de avances relevantes, con importantes inversiones y actuaciones que están contribuyendo a modernizar la ciudad, mejorar los servicios públicos y generar nuevas oportunidades". Entre esos logros, la Ejecutiva Local ha señalado la llegada de más de 40 millones de euros de fondos europeos, así como el inicio del soterramiento de las vías del tren a través de la terminación de la vía auxiliar, una actuación vinculada a una inversión de 178 millones de euros que permitirá ganar espacios en superficie en el centro de la ciudad.

Asimismo, han recordado que durante esta legislatura se han construido y puesto en funcionamiento dos aparcamientos gratuitos en altura, se ha levantado un nuevo y moderno centro de acogida en Paseo del Niño, se están construyendo 69 viviendas de alquiler y se ha recuperado la antigua Cámara de Comercio de La Llama, que ya funciona como sede municipal.

A ello se suma la puesta en marcha del nuevo Centro Cívico de Sierrapando y la recta final de la restauración de La Lechera, con una inversión de 16 millones de euros para convertir este espacio en un gran centro artístico, cultural y museístico para la ciudad.

Asimismo se han cubierto pistas deportivas en Nueva Ciudad, colegio Matilde de La Torre en Ganzo y colegio Menéndez Pelayo en el Zapatón y naturalizado tres nuevos patios escolares.

En materia de infraestructuras y movilidad, el PSOE también ha destacado la finalización de la variante de la autovía entre Polanco y Sierrapando, así como la ejecución de la primera fase de la carretera a Viveda y la mejora del Puente de los Italianos.

De cara a los próximos meses, la formación socialista ha señalado que el trabajo continuará con la finalización de la Tecnoteca y nuevas actuaciones como la renovación de las pistas de atletismo del Óscar Freire, la renovación de la iluminación del Malecón y el parque infantil de La Barquera, en el Barrio Covadonga, así como la cubierta de La Habana Vieja.

Del mismo modo, ha remarcado la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y los avances que se siguen produciendo en el polígono empresarial de Las Excavadas, dos proyectos estratégicos para el futuro de Torrelavega.