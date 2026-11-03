El PSOE de Torrelavega presenta la campaña 'Tu salud peligra' en defensa del Hospital Sierrallana

Reunión del PSOE de Torrelavega. - PSOE

TORRELAVEGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Torrelavega, José Luis Urraca, ha anunciado la puesta en marcha de la campaña ciudadana 'Tu salud peligra' en defensa del Hospital Sierrallana.

Esta iniciativa, que contempla la recogida de firmas en defensa de la sanidad pública, se desarrollará desde este martes, y persigue trasladar a la ciudadanía los datos que "evidencian la desigualdad territorial en los tiempos de espera".

Asimismo, busca recabar su apoyo a las demandas de refuerzo de un hospital comarcal "al que el PP da la espalda desde el Gobierno de Cantabria".

La campaña se hará extensiva a la Comarca del Besaya y a los municipios comprendidos dentro del área sanitaria de Sierrallana a raíz de la decisión adoptada este lunes en Torrelavega por los representantes de diferentes agrupaciones socialistas.

"Queremos que la voz de los pacientes, de las familias y de los profesionales del hospital y de los centros de salud se escuche bien alto. La defensa de Sierrallana no es tarea de un partido: es una causa de ciudad y de comarca, y por eso invitamos a todo el mundo a firmar y a sumarse a la campaña", ha subrayado Urraca.

La iniciativa, que se desarrolla tras la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista pidiendo la reprobación del consejero, César Pascual, y el cese de la gente de Sierrallana, difunde los datos comparativos entre ambos hospitales públicos: 33 días de espera en Torrelavega por el resultado de una biopsia frente a los 7 de Valdecilla, y 95 días por una resonancia magnética frente a los 44 del hospital santanderino.

"El lugar de residencia no debe determinar cuánto espera una persona para recibir un resultado que puede ser decisivo para su diagnóstico y su tratamiento", dice el cartel de la campaña.

Las personas firmantes solicitarán al Gobierno regional y al Servicio Cántabro de Salud que adopten medidas urgentes y estables para reducir los tiempos de espera y mejorar de manera inmediata la atención sanitaria en el Hospital Sierrallana, con los medios humanos y materiales necesarios.

Por su parte, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Torrelavega, Agustín Molleda, ha cargado contra el presidente del PP de Torrelavega y portavoz de Sanidad en el Parlamento, Miguel Ángel Vargas, a quien ha pedido que "deje de hacer la vista gorda" ante la situación del hospital público de la comarca.

"Vargas debe decidir en qué papel se encuentra menos incómodo: si defendiendo a un hospital privado de Santander, como ha hecho recientemente en una nota de prensa, o defendiendo a los vecinos y vecinas de Torrelavega que dependen del Hospital Sierrallana", ha declarado.

Asimismo, ha opinado que Vargas es "una rémora para los usuarios de la sanidad pública del Besaya", y que su papel en el PP cántabro debería servir para exigir soluciones en Sierrallana, "no para defender otros intereses que no son los de los vecinos y vecinas de esta ciudad".

"Torrelavega necesita un hospital público fuerte, dotado y cercano, y necesita representantes que estén del lado de la sanidad pública, no de los intereses privados. Nosotros vamos a seguir defendiendo el Hospital Sierrallana, su cartera de servicios, sus plantillas y su capacidad resolutiva, porque la salud de la gente no se negocia", ha concluido.

MESAS DE FIRMAS EN HORARIO DE MAÑANA.

Para recoger el apoyo ciudadano, el PSOE habilitará mesas de firmas itinerantes en horario de mañana. Las mesas estarán presentes el martes, 3 de noviembre, en el Centro de Salud El Zapatón; el miércoles, 4 de noviembre, en el Centro de Salud de Barrio Covadonga; el jueves, 5 de noviembre, en el Mercado Nacional de Ganados y en el Centro de Salud de Barrio Covadonga, y el lunes, 9 de noviembre, en el Centro de Salud de La Inmobiliaria.

Asimismo, el PSOE ha subrayado que, quienes necesiten ayuda o quieran contar su caso, pueden dirigirse a la agrupación a través del teléfono 644534472.