El PSOE ve el acuerdo PP-PRC "un nuevo cheque en blanco para desmantelar servicios públicos"

Ainoa Quiñones y Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha afirmado que el acuerdo suscrito este viernes entre PP y PRC para aprobar los Presupuestos de 2026 es "un nuevo cheque en blanco para deteriorar, desmantelar y recortar los servicios públicos".

Así lo ha expresado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha opinado que el acuerdo "se veía venir desde el inicio del curso político, en septiembre". "Lo que no han explicado ninguna de las partes es por qué nos han hecho perder siete meses a todos los cántabros y cántabras para acabar haciendo lo que iban a hacer desde el principio", ha reprochado.

Para Quiñones, esto es "síntoma de las propias debilidades e incoherencias de los liderazgos del PP y del PRC", ya que los primeros "no saben gobernar ni gestionar", y los segundos "no tienen rumbo claro".

Es por ello que, en su opinión, lo único que garantiza este acuerdo es que el PSOE es "la única oposición real, y lo más importante, la única alternativa al Gobierno del PP" en las elecciones autonómicas de 2027.

"Cantabria vive tres años de retrocesos que sufrimos todos, con un PP que pacta con la extrema derecha de Vox las leyes más reaccionarias que recortan nuestros derechos, y con el PRC los Presupuestos para hacer lo que quieran con el dinero de todos los cántabros", ha refrendado.

"A LA TERCERA NO VA LA VENCIDA"

Respecto al PRC, ha opinado que, con este tercer acuerdo presupuestario de la legislatura, y "después de no haberse cumplido ninguno de los dos anteriores", lo que hace es "dar ese cheque en blanco para hacer lo único que saben hacer el PP: desmantelar y recortar los servicios públicos".

Para la portavoz socialista, es "incoherente" que los regionalistas critiquen recortes en sanidad y educación y digan que durante dos años no se ha cumplido ninguno de los acuerdos, pero vuelvan a dar al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "un cheque en blanco".

"Esa es la responsabilidad del PRC; la del PSOE es trabajar y defender los derechos de los trabajadores y la calidad y fortaleza de los servicios públicos", ha apostillado Quiñones, que ha añadido que "no hay ninguna garantía de que el PP cumpla" esta vez su acuerdo con el PRC. "En política, a la tercera no va la vencida", ha sentenciado.

En paralelo, ha afirmado que los socialistas cántabros van a continuar haciendo "una oposición constructiva con propuestas, a pie de calle y fiscalizadora de todos los recortes".

"Jamás habríamos aprobado un presupuesto que pone la sanidad pública en la diana, recortando los recursos públicos para fortalecer el Servicio Cántabro de Salud mientras se destinan 256 millones de euros en un mega contrato con el hospital privado de Santa Clotilde, en el que privatizan los cribados de cáncer de colon y de mama", ha lamentado.

Por último, Quiñones ha señalado que la fecha escogida para la firma "tampoco parece la más apropiada", al día siguiente de dos jornadas de luto por el fallecimiento de seis jóvenes en el accidente de El Bocal. "Si podían esperar siete meses, también se podían esperar unos días más. Se traslada una imagen deshumanizadora de la política", ha opinado.