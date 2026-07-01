El PSOE ve "egoísta" a Igual por pedir refuerzos de Policía Nacional en verano para "cuestiones que no le competen"

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SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, cree que la alcaldesa, Gema Igual (PP), está teniendo una "posición tremendamente egoísta" con la Policía Local y con el resto de instituciones "reclamándoles cuestiones que no les competen".

Así se ha pronunciado este miércoles, a preguntas de la prensa, acerca de la petición de Igual de más agentes de la Policía Nacional durante el verano ante la negativa de los locales de realizar horas extra.

Este refuerzo ha sido reclamado por la alcaldesa al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ya que, según dijo, el Ejecutivo central "sí pueda pagar" horas de más al cuerpo que depende de ellos.

En línea con lo expresado estos días por el propio Casares en relación a la petición de la alcaldesa, Fernández ha indicado que "siempre que se ha pedido ayuda por parte de municipios se les ha dado", aunque ha precisado que "hay unas competencias que no pueden asumir desde la Policía Nacional porque le competen estrictamente a la Local", como la seguridad del tráfico.

"Lo que no pretenderá es que la Policía Nacional asuma competencias que no le corresponden y lo que tendrá que hacer la alcaldesa en primer lugar es sentarse a hablar con los agentes de la Policía Local a los que les prometió hace más de dos años una mejora en las condiciones que sigue durmiendo el sueño de los justos y eso es lo que no lleva a la situación", ha aseverado.

Ya hace unos días que Casares replicó a Igual que la Policía Local tiene "competencias en exclusiva de seguridad vial y tráfico, que tiene que hacer el Ayuntamiento de Santander", a lo que la alcaldesa le respondió que el orden público es competencia de la Policía Nacional y que por eso le ha solicitado ayuda.

Y es que, según dijo ésta, la situación de la Policía Local con el Ayuntamiento de Santander les ha llevado a decidir no hacer unas horas extra que, en su opinión, "son necesarias en verano".

PIDE PREVISIÓN A IGUAL DE CARA AL VERANO

También, a preguntas de la prensa, y en un plano más general, Fernández ha pedido "responsabilidad" a la alcaldesa y que, ante la masificación de Santander durante el verano, prevea "las consecuencias" que ello va a tener en "absolutamente todos los servicios públicos municipales que de alguna manera se ven colapsados", como pueden ser el de la limpieza o el ámbito de seguridad.

"La alcaldesa tendrá que preverlo. Gobernar es anticiparse y la alcaldesa una de dos: o viven en 'Los mundos de Yupi' o directamente no quiere asumir las competencias que tiene", ha señalado.

En ese sentido, ha insistido en su propuesta de establecer una tasa turística que permita aumentar el presupuesto y dedicarlo a mejorar los "servicios extraordinarios" y destinarlo a "más policía", más autobuses y más limpieza".

VALORACIÓN DEL INICIO DEL NUEVO CONTRATO DE LIMPIEZA

Y dentro de este último ámbito y acerca del inicio de la nueva concesionaria del servicio de basuras y limpieza viaria --la UTE Acciona-Oxital-- Fernández ha señalado que "en estas dos primeras semanas de contrato "todavía no se ha visto lo que la alcaldesa decía que iba a haber, como un plan de choque".

Así, ha denunciado que en "muchas" zonas de la ciudad sigue habiendo contenedores "totalmente atestados" de basura con presencia de ratas y cucarachas.