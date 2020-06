PSOE ve que el Gobierno logrará "la recuperación" y pide "arrimar el hombro"

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Parlamento cántabro, Noelia Cobo, cree que el Gobierno regional "va a hacer posible la recuperación económica" tras la crisis del coronavirus y que ésta sea "justa" además, tras una situación "dura, compleja e inesperada" como la vivida estos meses.

Por eso, convencida de que regionalistas y socialistas forman un "buen" Ejecutivo, algo que "pesa" a la oposición y "tranquiliza" a los ciudadanos, la diputada ha llamado a PP, Cs y Vox a "arrimar el hombro" algo que, por ahora, no ve "con claridad". Algo que pasa por "defender los intereses de España. Eso es patriotismo", ha remachado.

Lo ha expresado así en el debate sobre el estado de la región, el primero de la legislatura y en un ejercicio marcado por el Covid-19, y propósito de lo cual ha resaltado las ayudas a autónomos, afectados por ERTE, beneficiarios de la RSB o el IMV, en base a la "protección" de los gobiernos regional y central a los ciudadanos más desfavorecidos, a los que "se les da la mano en vez de la espalda".

"El Gobierno de España y el de Cantabria, están dispuestos a no dejar a nadie atrás en la salida de esta crisis. Por muchos que sean", ha sentenciado Cobo, para quien "el PSOE cumple con Cantabria, lo hemos visto y lo seguiremos viendo". "Y, cuando hay que reivindicar, se reivindica", ha remachado, citando como ejemplo la liberación del superávit de los ayuntamientos.

"No somos cobardes, no callamos como hacían otros cuando les tocaba gobernar Madrid y Cantabria", ha contrastado la diputada del PSOE que, sobre el recurso que el Estado ha interpuesto contra las sentencia de la Audiencia que condena a esta administración a pagar las obras del Hospital Valdecilla, ha dicho que ella no ve "hostilidad", sino una "estrategia administrativa comúnmente utilizada por las administraciones públicas".

Tras recordar el recurso de Sodercan, también ante la AN, a una reclamación de Hacienda por 431.000 euros, se ha mostrado segura de que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumplirá" con Valdecilla en los próximos presupuestos generales del Estado.

Sobre esta cuestión, ha opinado que no pasa nada por tener "diferentes interpretaciones como socios de gobierno", ya que "de las diferencias nace el diálogo y del diálogo surgen los compromisos y los compromisos traen acciones de gobierno".

Y después de apuntar que el Gobierno de Rajoy dejó a Cantabria como la comunidad "con menor ejecución presupuestaria", ya que "solo gastó el 44%" de lo previsto, Noelia Cobo ha resaltado los compromisos del actual Ejecutivo con Cantabria.

"Se ha avanzado en el trámite administrativo del soterramiento de la vía en Torrelavega, se ha actuado con presteza en el Desfiladero de la Hermida, se ha avanzado de manera muy significativa con la adjudicación definitiva del estudio informativo del tren Santander- Bilbao, recibimos buenas noticias de La Pasiega * el Gobierno de España está a la espera, hay un compromiso evidente con las necesidades y los retos que deben impulsarse en nuestra región", ha enumerado.

Cobo también ha defendido que a su partido le ha correspondido, dentro de este acuerdo de gobierno con el PRC, gestionar las áreas que más se han visto implicadas en la crisis sanitaria y en sus consecuencias socioeconómicas.

"Nunca antes en la historia de esta Comunidad se había invertido tanto dinero público para gestionar unos servicios sociales que, como en la atención a la dependencia, son referencia en toda España", ha defendido a modo de ejemplo.

En clave de futuro, y aunque el "desconocimiento de la duración y alcance" de la crisis sanitaria genera "incertidumbre que dificulta hacer previsiones", la portavoz socialista en la Cámara ha apostado por adoptar medidas como "un conjunto de acciones para hacer frente a un proceso cambiante" y que, en función del alcance y efectos, deberán complementarse con otras de diferente calado económico.

Pero "lo importante ahora es mantener la renta de empresas y hogares para evitar que el efecto económico de esta pandemia, que en el corto plazo va a ser muy alto, se convierta en persistente", ha señalado, para fijar la prioridad del Gobierno: "evitar que este shock negativo se convierta en permanente".

Así, entre los propósitos del PSOE figura "recortar las desigualdades lacerantes que sufre buena parte de nuestra sociedad y en especial aquellos que bien entrado ya el siglo XXI están en riesgo de pobreza o exclusión social", un "riesgo acrecentado por la pandemia y al que tenemos que hacer frente".

Y, en todo caso, y para finalizar, Noelia Cobo ha señalado que la creación de empleo es "la prioridad absoluta", ya que proporcionar un empleo "digno y de calidad" resulta "clave para garantizar la inclusión social y el desarrollo vital del ser humano".