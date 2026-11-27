El secretario general del PSOE de Santander y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Daniel Fernández - PSOE SANTANDER

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha interpuesto este viernes la anunciada denuncia administrativa al Ayuntamiento por el cierre de los Jardines de Pereda para instalar en este céntrico enclave de la capital el Navilia Light Park, un parque de luces navideñas.

Los socialistas lo han hecho ante la Comisaría de la Policía Local y tienen previsto continuar con las acciones judiciales a través de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales competentes.

En la interpuesta esta mañana, han denunciado la ocupación del dominio público municipal y el incumplimiento de la ordenanza de zonas verdes de Santander, según ha informado en un comunicado el Grupo Municipal Socialista.

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha reiterado su rechazo a esta instalación y ha criticado la gestión del equipo de Gobierno (PP), al que ha acusado de "actuar con falta de transparencia y de dar la espalda a las reclamaciones de la oposición".

"Gema Igual no puede pensar que el Ayuntamiento y los espacios públicos de Santander son de su propiedad. Tiene la obligación de respetar la legalidad y garantizar que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de su patrimonio común", ha aseverado.

Fernández ha señalado que los socialistas llevan semanas realizando distintos requerimientos formales al Ayuntamiento para poder acceder a la documentación, los informes técnicos y los expedientes que justifican esta actuación.

Y se ha quejado de que, en lugar de facilitar la información, el equipo de Gobierno "ha estado dando largas" a dichas solicitudes.

"Su respuesta ha sido citarnos el próximo lunes para consultar el expediente, apenas cuatro días antes de la inauguración. Y ni siquiera nos van a facilitar una copia de la documentación: únicamente nos permitirán verla", ha indicado.

A su juicio, esta respuesta es "insuficiente" y "no es aceptable que el Gobierno municipal dificulte el acceso a una documentación que debe ser transparente y estar a disposición de los representantes públicos".

Los socialistas han anunciado que, después de examinar el expediente, tienen previsto presentar un recurso contencioso-administrativo.

"Vamos a llegar hasta el final. No vamos a permitir que Gema Igual actúe al margen de la legalidad ni que se limite el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de sus espacios públicos. Vamos a exigir todas las explicaciones necesarias y a reclamar el estricto cumplimiento de la normativa municipal", ha añadido Daniel Fernández, que ha advertido que su partido "no nos vamos a quedar calladitos".

Desde el PSOE se sumaron el jueves por la tarde a la concentración convocada por la Asamblea Santander Saludable para reiterar su rechazo a la "privatización" de los Jardines de Pereda, tanto a su cierre mediante un vallado como al cobro de una entrada para acceder a este espacio público emblemático de Santander.

"Es incomprensible que Gema Igual permita que un espacio público de estas características se cierre y se condicione su acceso. Los Jardines de Pereda no son propiedad del equipo de Gobierno, no son un recinto privado ni pueden convertirse en un espacio de explotación al margen del interés general", ha zanjado.