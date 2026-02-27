Publicado en el BOE el nombramiento de José Arsuaga como presidente del TSJC

Archivo - José Arsuaga, nuevo presidente del TSJC - UIMP - Archivo

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el real decreto de nombramiento del magistrado José Arsuaga como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

El real decreto está fechado el 11 de febrero y viene firmado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Arsuaga fue nombrado por unanimidad del Pleno del CGPJ nuevo presidente del TSJC, cargo en el que sustituye a José Luis López del Moral por caducar su mandato.

Era el único aspirante a presidir el alto tribunal cántabro, tras más de una década --desde 2015-- al frente de la Audiencia Provincial.

Ingresó en la carrera judicial en el 1991. Desde entonces, ha estado destinado siempre en órganos judiciales de Cantabria, salvo un breve periodo de tiempo que ejerció en el País Vasco.

Su primer destino fue el Juzgado número 2 de Medio Cudeyo y dos años después ocupó la plaza del Juzgado número 3 de Torrelavega. En 1997 se trasladó al Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao, pero en 1999 regresó a Cantabria como titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santander. De ahí, pasó a la Audiencia Provincial, cargo que ha ostentado durante los últimos diez años.

Además de presidir el órgano, ha ejercido como magistrado en la Sección Segunda, donde se resuelven recursos de la jurisdicción civil. En 2011 superó las pruebas de especialización en el orden civil.

Aparte de su función jurisdiccional, destaca su labor gubernativa, ya que fue elegido por sus compañeros decano de los jueces de Santander en el 2006 y reelegido posteriormente. Dejó esta función cuando al ser elegido presidente de la Audiencia pasó a ejercer en un órgano colegiado. Desde entonces, forma parte de la Sala de Gobierno del TSJC como miembro nato por su condición al frente de la AP.

Posee el Premio Calidad de la Justicia en su modalidad Una Justicia más Eficaz otorgado el año 2014 por "facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial" al problema de las preferentes, creando el que fue conocido como juzgado de preferentes.

El nuevo presidente del TSJC tiene también una dilatada trayectoria docente. Actualmente es profesor del Máster de Acceso a la Profesión de la Abogacía y la Prócura y del Máster en Derecho de Familia y Menores, ambos de la Universidad de Cantabria; así como del Máster de Psiquiatría Legal de la Universidad Complutense de Madrid.

Anteriormente, fue profesor universitario asociado de Universidad Nacional de Educación a Distancia de Derecho Civil y Derecho de la Empresa.

Es miembro del consejo de redacción de la Editorial Sepin, ha participado en ocho libros colectivos, ha escrito cerca de una cuarentena de artículos doctrinales, ha impartido más de un centenar de ponencias y ha dirigido una veintena de cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial.

TOMA DE POSESIÓN EL 3 DE MARZO

Arsuaga tomará posesión como presidente del TSJS el 3 de marzo, en un acto que estará presidido por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló.

Se celebrará a las 13.00 horas en el salón de actos del complejo de Las Salesas, en Santander, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Al mismo asistirán miembros de la Sala de Gobierno del TSJC y otros representantes de la Justicia en la región, además de autoridades de la comunidad autónoma.