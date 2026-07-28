Puente San Miguel acoge este martes la celebración del Día de las Instituciones de Cantabria

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, en el Día de las Instituciones - AYUNTAMIENTO DE REOCÍN/ G.HERNANDEZ - Archivo

SANTANDER 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presidirá este martes la celebración del Día de las Instituciones en Puente San Miguel (Reocín), jornada festiva que conmemora la aprobación de las Ordenanzas de Cantabria el 28 de julio de 1778.

El acto institucional tendrá lugar, a partir de las 12.30 horas, junto a la Casa de Juntas del parque de La Robleda, lugar donde se produjo aquel acontecimiento histórico hace 248 años.

El programa comenzará con la interpretación de la canción 'Así Cantabria nació' por parte del grupo 'Sones de la Robleda' y 'Rabelistas'.

A continuación, Buruaga, acompañada por la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, izará la bandera autonómica al son de 'Viva la Montaña', interpretada por el Grupo de Gaitas La Montaña.

La bandera autonómica, que todos los años entrega el Parlamento al Ayuntamiento de Reocín, será portada por una pareja ataviada con trajes regionales.

A continuación, tomarán la palabra, en este orden, el alcalde del municipio, Pablo Diestro; la Merino Mayor de los Nueve Valles 2025, Elisa Mateu, y un representante de la asociación El Pleito de los Nueve Valles, cuyos integrantes leerán el acta de constitución de la provincia de Cantabria.

Posteriormente, serán las intervenciones del delegado del Gobierno, Pedro Casares; la jefa del Legislativo, María José González Revuelta, y, por último, la jefa del Ejecutivo, María José Sáenz de Buruaga.

Al término de su mensaje institucional, la presidenta y la Merino Mayor depositarán una corona de tejo y roble, símbolo de la unión entre la Cantabria antigua y la moderna, ante el monolito de piedra levantado junto a la Casa de Juntas, según recoge la inscripción, "en recuerdo a los que persiguieron la unidad de los valles y jurisdicciones cántabras", mientras el Grupo de Gaitas La Montaña interpreta 'La fuente que cría berros', pieza musical típica de la cultura tradicional cántabra.

Finalmente, el acto concluirá con la interpretación del Himno de Cantabria por parte de la Coral San Miguel.

La ceremonia contará con la asistencia también de varios consejeros del Gobierno regional, el escribano del Real Valle de Reocín, Saturnino Hoyos, y una amplia representación de autoridades civiles y militares de la comunidad autónoma.

Por otra parte, la Coordinadora Cántabra de Pensionistas ha convocado una manifestación en Puente San Miguel este martes para exigir al Ejecutivo que garantice "de forma real" los derechos humanos, sociales y económicos de los cántabros. También Pasaje Seguro reclamará políticas concretas de acogida a migrantes.