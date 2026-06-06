Puente suscribe las palabras de Sánchez sobre las andanzas de Díez y ve "exceso" hablar de corriente interna en el PSOE

El ministro Puente atiende a los medios en Reinosa - EUROPA PRESS

REINOSA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las "andanzas" de la exmilitante socialista Leire Díez, que aseguró ayer desconocer y que en caso contrario -dijo- no las hubiera "tolerado".

Preguntado este sábado por si siguen manteniendo que el jefe del Ejecutivo no estaba al tanto de la actividad de la conocida como 'fontanera' de Ferraz, el ministro ha suscrito las palabras de Sánchez.

"Yo no mantengo ni dejo de mantener nada. Me remito a las palabras del presidente, que fueron claras y cristalinas en el día de ayer", ha contestado hoy Puente a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto del partido en la localidad cántabra de Reinosa.

Precisamente, Díez inició su andadura política en otro municipio de esta comunidad autónoma, en Vega de Pas, donde fue primera teniente de alcalde entre 2011 y 2014. Posteriormente, trabajó para el grupo socialista en el Parlamento regional, en labores de asesoramiento y comunicación.

"CABEN EN UN SALÓN DE ACTOS".

Por otro lado, a propósito del grupo de militantes y exaltos cargos del partido que reclama elecciones anticipadas a raíz de los casos judiciales que afectan al entorno del partido y del presidente, el titular de Transportes considera "un exceso" denominar "corriente interna a un grupo de militantes que caben en un salón de actos".

Tras recordar que en el último congreso del partido solo se presentó un candidato --Pedro Sánchez--, Puente se ha mostrado "seguro" de que si hubiera ahora otro cónclave interno, "no habría más que un candidato". Y "si hubiera dos, uno no tendría ninguna opción con el que hoy es presidente del gobierno y secretario general" del PSOE, ha zanjado.

"En el Partido Socialista estamos de manera inmensamente mayoritaria con nuestro secretario general y nuestro presidente del Gobierno. Es el mayor activo que tenemos y el mejor valor que tenemos. Y prueba de ello es que la derecha no sabe como acabar con él, acosando a su familia, utilizando todo tipo de estrategias", ha remachado Puente.

Con todo lo anterior, Óscar Puente ha concluido que en el PSOE tienen "muy claro quién es el que nos va a representar en las próximas elecciones, mejor que ningún otro socialista, y estamos con él absolutamente del primero al último militante, con alguna rara excepción que yo creo que llamarle corriente es un poco excesivo".