El puerto del Escudo se cortará al tráfico mientras se retira el camión que volcó este martes - 112 CANTABRIA

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puerto del Escudo, en la carretera nacional N-623, se cortará al tráfico esta tarde mientras se realizan las labores de retirada de la hormingonera que volcó este martes en el kilómetro 95,6, a la altura de Luena.

Así lo han informado fuentes del 112 y la Guardia Civil, que ha precisado que probablemente el corte se realizará a partir de las 15.00 y se prolongará durante aproximadamente una hora y media.

Se ha establecido un desvío alternativo en Aes, por la carretera autonómica CA-170.