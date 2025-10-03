El Puerto licita el dragado del mantenimiento de la canal de navegación desde Punta Rabiosa a Somo por 1,8 millones

Archivo - Economía.-El número de cruceristas en España alcanza los 10,48 millones hasta octubre, un 3,6% menos,con 43 buques menos - APS - Archivo

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha sacado a licitación el dragado de mantenimiento de la canal de navegación desde Punta Rabiosa hasta Somo por un presupuesto de cerca de 1,8 millones de euros, divididos en cinco anualidades, tras la obtención de los informes necesarios. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 13 de octubre.

Las obras consistirán en la ejecución del dragado para dejar a la cota mínima de utilización -1,5 metros, respecto de la cota cero del Puerto.

Así lo ha informado en nota de prensa la APS, cuyo presidente, César Díaz, ha señalado que se trata de la vía de comunicación marítima "tradicional" entre Santander, Pedreña y Somo, y que su estado actual requiere de dragados de mantenimiento que garanticen la navegabilidad en "las mejores condiciones".

De esta forma, con la obra, se eliminarán las acumulaciones de arena que suponen "un inconveniente para las embarcaciones", ya que en ocasiones deben esperar a mayores cotas de marea para evitar un posible varado, ha explicado.

La longitud total de la canal es de 3.754 metros, con un brazo al inicio que va hacia El Puntal, de 533 metros de longitud.

El dragado de mantenimiento se desarrollará a lo largo de cinco campañas anuales, cada una con un volumen previsto que no superará los 20.000 m3, en las que se actuará en distintos tramos de la canal, en función de la situación actual que presenta. Las operaciones se realizarán a través de un sistema que minimiza la generación de turbidez.

Según ha indicado la APS, ha encargado a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria un estudio hidrodinámico de la bahía con el objetivo de "definir una propuesta de gestión sostenible de los dragados en la canal de navegación y del vertido del material dragado", cuya elaboración "está a punto de finalizar". Un asunto, "de vital importancia" para el Puerto de Santander.