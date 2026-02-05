El Puerto reúne a Policía Portuaria y Operaciones en un nuevo edificio para mejorar su coordinación

El Puerto junta a la Policía Portuaria y el Centro de Coordinación en un nuevo edificio - APS

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha unificado la Policía Portuaria, el departamento de Operaciones y el Centro de Coordinación de Servicios (CCS) en un nuevo edificio. Una acción "necesaria" para lograr una coordinación "más efectiva y aumentar la inmediatez en la respuesta ante cualquier incidencia" entre los tres servicios.

Así lo ha señalado el presidente de la APS, César Díaz, este jueves, durante la inauguración del inmueble, que ha contado con una inversión de 1,3 millones de euros y que se ubica en la Margen Norte del Puerto de Santander.

Díaz ha asegurado que, de esta forma, los equipos "podrán trabajar con mayor comodidad y eficacia al desempeñar su labor en un edificio de nueva construcción".

Adicionalmente, la APS ha renovado el equipamiento del Centro de Coordinación de Servicios, al incorporar tecnología "más moderna", por más de 300.000 euros, lo que suma una inversión total en la instalación de 1,7 millones.

El edificio se encuentra en fase de montaje del mobiliario, que finalizará "en pocas semanas" e "inmediatamente" se trasladará al personal.

DETALLES DEL EDIFICIO

Las obras, que han tenido un plazo de ejecución de 18 meses, han consistido en la construcción de un edificio de uso administrativo con una ocupación de planta de 393 metros cuadrados.

Por un lado, la planta baja cuenta con una superficie útil de 284 m2 y está destinada al servicio policial y al CCS. Dispone de vestuarios, zonas administrativas, sala de descanso y espacio para el Centro de Control de Proceso.

En la planta superior, la superficie útil es de 194 m2 y aloja despachos para el personal de Operaciones portuarias, zona administrativa, sala de reuniones y aseos.

Los trabajos forman parte del Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria para el periodo 2025-2029, con una previsión de inversión público-privada de 270,3 millones de euros, e incluye obras como el muelle de Raos 6, la ampliación del silo de automóviles o la rehabilitación y mejora de varios muelles del puerto, así como otras actuaciones relacionadas con edificaciones, sostenibilidad, energía, digitalización o innovación.