El Puerto solicita formalmente a ADIF la autopista ferroviaria con Madrid

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SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander ha presentado ante el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) solicitud formal y proyecto para la creación de la autopista ferroviaria con Madrid, que permitiría el transporte de semirremolques a través del tren.

Así lo ha anunciado este martes el presidente del Puerto, César Díaz, que asegurado que la iniciativa "generaría un corredor verde marítimo-terrestre entre el centro de la Península, Reino Unido y el norte de Europa "robusto, competitivo, eficiente, seguro, sostenible y capaz de responder a las exigencias que plantean los cargadores internacionales".

Además, ha resaltado que la propuesta presentada por el Puerto, y que considera "sólida", cuenta con el respaldo de tres operadores ferroviarios (Tramesa, Transfesa y Low Cost Rail) interesados en ofrecer la prestación de este servicio, lo que, según Díaz, refleja la "fortaleza, la solvencia y la viabilidad" del proyecto presentado.

Ewals Cargo Care, LKW-Walter, ISS (Intermodal Sea Solutions), CldN Cargo y ABC Logistic, cargadores intermodales que operan actualmente en el Puerto de Santander, también han mostrado su interés por el proyecto.

EL PUERTO REIVINDICA SUS "FORTALEZAS"

Para su solicitud, y frente a las presentadas por los puertos de Bilbao o Vigo, el de Santander pone en valor varias "fortalezas" y "ventajas muy relevantes" y que, según Díaz, "justifican por sí solas esta autopista ferroviaria", como su liderazgo dentro de la fachada norte peninsular en tráfico ro-ro y en número de unidades de transporte intermodal (UTIs).

Y es que el Puerto de Santander cerró 2025 con 2,2 millones de toneladas de tráfico ro-ro, frente a los 1,4 millones de Vigo y a los 1,2 millones de Bilbao.

También el pasado año movió 47.282 UTIs, un 10 por ciento más que Bilbao y un 170% más que Vigo.

Además, el Puerto de Santander cuenta con la mayor tasa de intermodalidad ferroportuaria de todo el sistema de puertos de interés general ya que un 15% de las mercancías que entran o salen del mismo lo hacen a través del ferrocarril, más de diez puntos por encima que el conjunto de éstos.

A ello se suma que el Puerto dispone de conexiones marítimas regulares para tráfico rodado con el Reino Unido y el norte de Europa y, además, "todas las terminales del Puerto de Santander cuentan con apartadero ferroviario".

"La autopista ferroviaria es la pieza que falta para crear un verdadero corredor verde para el transporte de mercancías entre el centro peninsular español, Reino Unido y el norte de Europa", ha subrayado el presidente del Puerto.

Además, ha reivindicado que el proyecto está "en perfecta sintonía" con la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), que contempla el impulso de las autopistas ferroviarias, y que se suma al hecho de que el Puerto de Santander"se haya integrado como nodo logístico en la Red Básica Transeuropea de Transportes, y con la estrategia Mercancías 30 que busca reforzar el transporte ferroviario de mercancías en España y aumentar su cuota modal hasta el 10% para 2030.

DEMANDA IDENTIFICADA

Además, el documento presentado por el Puerto ante ADIF no solo recoge esta "inmejorable" situación de partida y datos del Puerto, sino que también adjunta un estudio en el que se cuantifica cuál sería la demanda potencial que podría captar y que sería susceptible de beneficiarse de este proyecto de autopista ferroviaria.

Según el análisis realizado, con la demanda identificada se estima que podría generar un flujo potencial de casi 95.000 UTIs anuales, o lo que es lo mismo, alrededor de 1.800 UTIs a la semana.

Y ello sin contar con la posibilidad de que los vagones sean flexibles, es decir, que además de poder transportar semirremolques, también puedan ser aptos para contenedores, lo que permitirá optar a unos volúmenes todavía más altos.

SIGUIENTES PASOS

Ahora el siguiente paso es la elaboración, por parte de ADIF, del estudio de gálibos en el corredor ferroviario entre Venta de Baños (Palencia) y Santander --el del tramo que resta hasta Madrid ya está hecho-- "para determinar las adaptaciones que habría que ejecutar de cara a la circulación de los trenes con gálibo P400, que es el necesario para transportar los semirremolques".

Tras este estudio de gálibos, que Díaz cree que no debería llevar mucho tiempo y estar listo este mismo año, ADIF deberá realizar, antes de redactar los proyectos de construcción, un estudio de viabilidad socioeconómica "para adaptar la infraestructura a las dimensiones de los vagones utilizados en estos servicios".

Por ello, ha explicado que es "complicado" hablar de plazos para que esta autopista ferroviaria pueda ya estar en funcionamiento. "Va a depender sobre todo de cuáles son las actuaciones que hay que ejecutar en el corredor ferroviario", ha indicado.