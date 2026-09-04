Los puntos violeta de Santander han atendido a casi 4.600 personas este verano

Un punto violeta ubicado en la Campa de la Magdalena durante los eventos de este verano - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los puntos violeta instalados por el Ayuntamiento de Santander han recibido este verano a un total de 4.581 personas que han solicitado información o han recibido atención, de las que 2.551 han sido mujeres y 2.030 hombres.

Para el Consistorio, estos números reflejan una participación activa de ambos géneros, algo "crucial" para el éxito de la misión de los puntos violeta de erradicar la violencia sexual y promover un entorno seguro y equitativo en lugares de ocio.

La concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, ha detallado los datos de participación en una nota de prensa, en la que ha afirmado que los puntos violetas son "un recurso necesario y útil" en el ocio nocturno.

En este sentido, ha realizado un balance "muy positivo" y ha destacado "el éxito de participación y la importancia creciente" de estos espacios como herramientas fundamentales en la lucha contra la violencia de género.

Los puntos violetas son "una herramienta fundamental para la promoción de espacios de ocio libres de violencia y discriminación durante el desarrollo de las fiestas locales y distintos festivales. Su instalación responde a la necesidad de garantizar la protección, el respeto y el bienestar de todas las personas, ya sean residentes o visitantes, que participan en estas celebraciones", ha destacado Gancedo.

Durante los eventos, el Ayuntamiento ha impulsado una campaña de sensibilización dirigida a los asistentes y coordinada por profesionales del punto violeta, con el objetivo de concienciar y educar sobre la violencia contra la mujer y ofrecer un espacio seguro y de apoyo.

En este sentido, la edil ha resaltado que han impulsado actividades de aprendizaje mediante la gamificación, como instrumento o método para invitar a la participación, a través de un trivial feminista.

Además, la labor de los puntos violeta ha sido coordinada con los distintos agentes implicados tanto en la organización de los eventos como de seguridad del entorno.

El programa se ha llevado a cabo en cerca de 30 ubicaciones de Santander entre la noche de San Juan y finales de agosto. En concreto, ha estado presente en eventos como la Semana Grande y en festivales como el Magdalena en Vivo, Hoky Music, Santander Music, Negrita Music o Sonorama Day.

Cada punto violeta ha estado atendido por un equipo de profesionales con formación en igualdad de género y prevención de la violencia, que han realizado dos tipos de actuaciones.

Por un lado, el equipo ha realizado labores preventivas, como la difusión de información, la organización de dinámicas y la distribución de materiales divulgativos como guías y dípticos; y, por otro lado, una tarea asistencial, de atención y acompañamiento a posibles víctimas de agresión.

Este enfoque dual ha permitido ofrecer ayuda directa y sensibilizar a la población sobre la importancia de actuar ante situaciones de acoso o violencia sexual.

Esta iniciativa forma parte del Plan Estratégico Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.