El queso Ybleu, de la Quesería Los Payuelos (León), primer premio de la 37 Cata Internacional de Quesos Azules

El queso Ybleu, de la Queseria Los Payuelos (León), primer premio de la 37 Cata Internacional de Quesos Azules - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer premio de la 37 edición de la Cata Internacional de Quesos Azules que se celebró el pasado mes de junio en Santander ha recaído en el queso Ybleu, de la Quesería Los Payuelos (León); el segundo ha sido para el queso Marino de la Quesería del Cares, de Arenas de Cabrales (Asturias); y el tercero, para el queso Valle Longo, de la Queseria Valilongo de Ocero, también de León.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha entregado este viernes en el Ayuntamiento los premios de este certamen organizado por la Cofradía del Queso de Cantabria.

Durante el acto, en el que ha estado acompañada por el gran maestre de la Cofradía del Queso, Miguel Ángel Díaz, y el concejal de Comercio y Mercados, Álvaro Lavín, Igual ha felicitado a todos los premiados por la gran calidad de sus productos, tal y como resaltaron los integrantes del jurado que presidió la cata, y por el "formidable trabajo" que hay detrás hasta conseguir estos "extraordinarios alimentos".

Asimismo, ha tenido palabras de elogio para la Cofradía del Queso de Cantabria por la trayectoria y el éxito de este concurso y por todo el trabajo que durante tantos años viene desarrollando para reivindicar e impulsar este producto tan nuestro.

Además, ha puesto en valor la labor del jurado, formado por 25 jueces catadores que fueron los encargados de valorar y puntuar los quesos presentados. Estuvo compuesto por cocineros -dos de ellos con una y tres estrellas Michelin-, periodistas gastronómicos, representantes de la pequeña y gran superficie, maestros queseros, catadores especializados de la Mancha, Asturias, Cantabria y profesores de los centros de formación profesional de Laredo, Heras o Leioa, entre otros.

El concurso tiene el objetivo de dar a conocer y promocionar "las extraordinarias referencias" de quesos azules que existen en Cantabria, España y Europa. Además, pretende ser nexo de unión entre la hostelería y el comercio de más alto nivel con los elaboradores.

Igual ha recordado que al concurso se presentaron más de 40 quesos procedentes de diversas comunidades españolas, además por supuesto de Cantabria, como Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y País Vasco.

Finalmente, la regidora ha remarcado que es necesaria la calidad y cercanía de los productos del sector primario, así como apreciar el esfuerzo y la dedicación de aquellos que los elaboran, desde los pequeños productores artesanales hasta las empresas queseras más grandes.