Rachas de viento de 77km/h en Picos de Europa

Archivo - Picos de Europa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coriscao, en la parte cántabra de los Picos de Europa, ha registrado esta mañana rachas de viento de 77 kilómetros por hora, las terceras más intensas del país en lo que va de jornada, y 6,7ºC de temperatura, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), actualizados hasta las 9.22 horas.

Además, la zona de Cabaña Verónica, también en Picos de Europa, ha marcado de las temperaturas más gélidas de España, con 4,4ºC, a las 1.50 horas.

Por otra parte, según informa la AEMET, el paso de un frente frío está dejando precipitaciones débiles en Cantabria.