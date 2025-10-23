Las rachas de viento alcanzan los 111 kilómetros por hora en Santander

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado, a las 7.00 horas de este jueves, los 111 kilómetros por hora en Santander y los 100 en el aeropuerto a las 6.20 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.

De este modo, la capital cántabra ha registrado la quinta racha de viento más fuerte de todo el país en el inicio de la jornada, y el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, la décima.

Igualmente, se han alcanzado rachas de 100 kilómetros por hora en San Vicente de la Barquera a las 8.10 horas, los 98 en Torrelavega a las 7.20 y, a la misma hora, los 90 kilómetros por hora en Castro Urdiales, en este jueves en el que la AEMET mantiene activado aviso rojo (riesgo extremo) por costeros entre las 08.00 y las 11.00 horas, que posteriormente bajará a naranja (riesgo importante), y amarillo (riesgo) por fuerte viento.

La previsión es de viento del oeste y noroeste de 80 kilómetros por hora en la Cantabria del Ebro y Liébana, y de 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde.