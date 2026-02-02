Las rachas de viento alcanzan los 113 km/h en San Roque de Riomiera

Archivo - San Roque de Riomiera - MMS - Archivo

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

San Roque de Riomiera ha registrado rachas de viento de hasta 113 kilómetros por hora, las octavas más fuertes del país en lo que va de lunes, según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Aunque ya fuera del ránking nacional, también han superado esta madrugada los 100 kilómetros por hora en Alto Campoo (104 km/h), en la Hermandad de Campoo de Suso, y en Cabaña Verónica (102 km/h), en Picos de Europa. Por debajo de esta barrera, pero también fuertes, se han registrado en Tresviso (89 km/h) y Reinosa (86 km/h).

Hasta las 12.00 horas están en aviso amarillo (peligro bajo) por viento Liébana y la Cantabria del Ebro.

En cuanto a las temperaturas, la mínima en la comunidad se ha dado en Cabaña Verónica, donde había -1,9ºC pasadas las diez de la mañana, la décima más baja del país.

Del otro lado, las máximas en la comunidad en lo que va de jornada han sido las anotadas en la zona del aeropuerto Seve Ballesteros (18,4ºC poco antes de las cinco de la madrugada) y los 18ºC en San Vicente de la Barquera (a las 9.40 horas).

A nivel nacional, las máximas se localizan en diferentes puntos de Canarias, con 22,2ºC en Las Palmas de Gran Canaria.