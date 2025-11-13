Las rachas de viento alcanzan los 162 km/h en San Roque de Riomiera, las segundas más fuertes del país

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado este jueves los 162 kilómetros por hora en San Roque de Riomiera. Éstas han sido las segundas más fuertes del día en todo el país, solo por detrás de los 179 km/h de Vega de Ario, en la zona asturiana de Picos de Europa.

De hecho, en tercera posición se han situado las rachas registradas en la parte cántabra de este Parque Nacional, en Cabaña Verónica, con 157 km/h.

Toda Cantabria ha registrado fuerte viento en esta jornada de alerta naranja (riesgo importante). De hecho, las rachas han superado los 100 km/h en varios puntos, como Tresviso (117), Coriscao (114), Alto Campoo (108).

En Torrelavega la marca ha llegado a los 100 km/h, mientras que en la capital se han alcanzado los 74 km/h, y en el aeropuerto los 80 km/h, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, el Servicio de Emergencias 112 ha gestionado entre las siete de la mañana y las siete de la tarde 22 incidencias derivadas de 99 llamadas relativas al fuerte viento. La mayoría se corresponden con ramas y árboles caídos, desperfectos o desplazamiento de mobiliario urbano, así como pequeños daños en infraestructuras.