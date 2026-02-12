Las rachas de viento superan los 100 kilómetros por hora en Santander

Archivo - Viento en Santander - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora esta madrugada en tres localidades cántabras, entre ellas Santander, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, se han alcanzado los 105 kilómetros por hora en Tresviso, los 104 en Coriscao, en el Parque Nacional de Picos de Europa, y los 103 en Santander.

El resto de máximas regionales, por debajo de los 100 kilómetros por hora, han correspondido a Sierrapando (Torrelavega), con 96, y San Roque de Riomiera con 93.

Estas fuertes rachas se han producido en una jornada en la que el litoral cántabro está en aviso amarillo (riesgo bajo) por viento hasta las 12.00 horas.