Real Racing Club de Santander.- Archivo - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Racing se enfrentará al Reus FC Reddis en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, según ha determinado el sorteo celebrado este mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La ronda, a partido único, se disputará en el Estadi Municipal de Reus la primera semana de diciembre.

La escuadra cántabra, que en el torneo del KO ya superó al Ribadesella CF (0-2 con dos dianas de Villalibre), tendrá enfrente a un rival que compite en el Grupo II de Segunda Federación.

El conjunto de Tarragona es noveno clasificado con 17 puntos tras un balance de cinco triunfos, las mismas derrotas y dos empates, ha indicado el Club verdiblanco en un comunicado.