El Racing regula el mal uso del carné junior e infantil cuyo dueño podrán llegar a perder la condición de abonado

Procederá a la retirada del abono si un adulto intenta acceder con el de un menor y lo devolverá la primera vez, previo pago de 50 euros

SANTANDER, 19, (EUROPA PRESS)

El Racing regulará la "mala utilización" de los carnés junior e infantil, cuyos dueños podrán perder la condición de abonado si incumplen dos veces el nuevo reglamento. Los servicios de seguridad han constatado que algunos adultos intentan acceder con abonos junior o infantil y algunos junior con abono infantil. La primera vez que el club lo retire, el dueño del carné podrá recuperarlo por 50 euros; la segunda, el abonado dejará de serlo definitivamente.

Además, el club ha denunciado el "uso fraudulento de las entradas de sustitución" porque "ha constatado picaresca, cuando no mala fe" en los registros de los accesos a los Campos de Sport de El Sardinero. Por esto, ha recordado que está "terminantemente prohibido" entrar al estadio con un "pantallazo" y ha pedido a los socios que han perdido u olvidado el carné que pasen por taquilla.

A partir de ahora, la normativa señala que, la primera vez que el socio solicite la entrada de sustitución, "debidamente identificado", recibirá una entrada nominativa y sin coste alguno. Sin embargo, la segunda vez, no habrá posibilidad de solicitar esa entrada de sustitución.

ABONO DIGITAL

Más allá, el club ha reiterado a los abonados la conveniencia de tener operativo el abono digital, disponible en la App Oficial, que puede servir en determinados momentos, como el de pérdida de la tarjeta física del abono, por ejemplo, para evitar molestias. Aunque ha recordado que en cada partido solo se podrá acceder con uno de ellos, a elegir, nunca con los dos.

Por otro lado, ha pedido a aquellos que crean haber perdido su abono, o sido objeto de un robo, que pasen "a la mayor brevedad posible", cualquier día de la semana, por las taquillas de El Sardinero para que se le emita un duplicado, que anulará el anterior, al precio de 5 euros, mismo coste que en temporadas anteriores.

DENUNCIAR ANTE POLICÍA O GUARDIA CIVIL

El Racing ha pedido a quienes crean descubrir la ausencia del carné en el momento mismo del partido que acudan "de inmediato a taquilla", por si aún no ha sido utilizado, y emitir entonces una entrada de sustitución. Si ya ha sido utilizado para entrar a los Campos de Sport, pide a los socios que envíen la denuncia que hayan presentado ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.

A partir de ese momento, el club se pondrá en contacto con el abonado, en los próximos tres días laborables --como máximo-- para resolver el caso de acuerdo con las circunstancias.

ENTRADAS DE SUSTITUCIÓN

Asimismo, la entidad ha recodado que el objetivo de las de sustitución es aliviar las molestias que pueda suponer a un abonado el olvido o la pérdida de su carné justo antes de un partido determinado. También aquí ha detectado "un mal uso, incluso un abuso", por parte de una pequeña parte del colectivo.

En cualquiera de estas gestiones, tanto las relacionadas con retirada de abonos o entradas de sustitución, deberán hacerlas la persona afectada, debidamente identificada, portando el DNI a ser posible.