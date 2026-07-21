El Racing vestirá de nuevo de Austral en su regreso a la Primera División

Canales y Villalibre lucen las equipaciones que el Racing vestirá en su regreso a Primera - REAL RACING CLUB

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club volverá a confiar en la firma cántabra Austral para la elaboración de las equipaciones para la temporada 2026/2027 que el equipo lucirá en su regreso a la Primera División 14 años después. Lo hará con camisetas que están marcadas por un estilo "reto y elegante" y con el escudo bordado.

Así lo ha informado el club en un comunicado, en el que ha destacado que es la quinta campaña consecutiva en la que colabora con esta empresa para confeccionar los uniformes del conjunto verdiblanco.

Según ha detallado, la primera equipación para 'la 45' respeta los colores clásicos del club y está compuesta por camiseta blanca con detalles verdes y negros en el cuello y los hombros, pantalón negro y medias verdes.

Además, la publicidad figura en color verde para quedar integrada en la prenda, que está confeccionada con punto listado de estructura fina, textura que está combinada con fibras de última generación.

Mientras, la elástica del segundo uniforme incluye dos tonos verde botella con un tejido jacquard hexagonal también de última generación, y con un cuello tipo polo, diseñado con microperforaciones.

Para la puesta de largo de las nuevas equipaciones, el Racing organizó una sesión fotográfica en la Universidad Pontificia de Comillas con los futbolistas Sergio Canales, Villalibre, Íñigo, Andrés y Vicente.

Ambas prendas ya están disponibles en Tienda Racing, tanto online como en los Campos de Sport de El Sardinero, por 74,95 euros.

El club ha recordado que los abonados pueden beneficiarse de sus respectivos descuentos que oscilan entre el 10 y el 20 por ciento.