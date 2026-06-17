Ramales acogerá el 12 de julio el Desafío Dama Roja 2026, que será sede del Campeonato de Europa de BTT Maratón

Archivo - Ramales acoge el Desafío Dama Roja.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ramales de la Victoria acogerá el próximo 12 de julio la celebración Desafío Dama Roja 2026, una de las pruebas más relevantes del calendario de la especialidad de montain bike nacional e internacional, y que en esta edición albergará, por primera vez en el país, el Campeonato de Europa de BTT Maratón (XCM).

Se trata de "un hecho histórico", ha destacado la directora general de Deporte, Susana Ruiz, que ha presentado la prueba este miércoles en rueda de prensa, junto al director de la misma, Fernando San Emeterio, y los alcaldes de Ramales de la Victoria, César Díaz, y de Lanestrosa, Belén Fernández.

Todos ellos han subrayado que este hito consolida a la prueba como evento oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y posiciona esta prueba "entre las competiciones de referencia" dentro del mountain bike de larga distancia.

Según han señalado, el Desafío Dama Roja es conocido por su "altísimo" nivel de exigencia y el "excepcional" entorno natural por donde transcurre.

El recorrido, de aproximadamente 70 kilómetros y con un desnivel positivo acumulado superior a los 3.000 metros, se estructura en cuatro exigentes bucles que pondrán a prueba la resistencia y la técnica de los participantes, quienes deberán enfrentarse a tramos emblemáticos como la bajada de la Dama Roja, un descenso rápido considerado uno de los momentos clave de la competición.

Según ha anunciado Ruiz, se espera la participación de más de 600 corredores de toda Europa, además de la presencia confirmada de varias selecciones nacionales y campeones internacionales de esta modalidad.

En este sentido, el Desafío Dama Roja se consolida también como "un potente motor de atracción turística, capaz de proyectar la imagen de Ramales de la Victoria y de Cantabria a nivel internacional", ha señalado la directora general, ya que la llegada de deportistas y acompañantes genera un "impacto directo" en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios, contribuyendo a dinamizar la economía local. Asimismo, promociona a la comarca como destino turístico deportivo durante todo el año.

Se estima que serán cerca de 10.000 personas las que acudan a presenciar esta prueba entre visitantes, corredores, familiares y público.

Por su parte, el organizador de la prueba, Fernando San Emeterio, ha agradecido el apoyo del Gobierno de Cantabria por apoyar la candidatura a la Unión Internacional Ciclista y ha reconocido la implicación de los ayuntamientos por donde trascurre el recorrido: Ramales de la Victoria, Lanestrosa, Ruesga y Soba, y los voluntarios que ayudan a que la prueba tenga éxito.

Ha informado que el día anterior a la celebración de este Campeonato, es decir el 11 de julio, se celebrará una prueba de montain bike para niños y una feria de marcas ciclistas.

Desafío Dama Roja es un evento deportivo organizado por el Club MTB Ramales, que se fundó hace más de 25 años y cuenta con Campeonatos Regionales de BTT, Organización de cicloturistas, Campeonatos de España en varias modalidades y competiciones a nivel escolar.