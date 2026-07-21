Ramales acogerá mañana una conferencia sobre La Draga, uno de los yacimientos neolíticos más importantes de Europa

Raquel Piqué - UC

SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Fundación Orense en Ramales de la Victoria acogerá este miércoles, 22 de julio, a las 20.00 horas, la conferencia 'Hace 7.000 años en la orilla del lago Banyoles: la vida cotidiana en la aldea neolítica de La Draga', que impartirá la catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona Raquel Piqué Huerta dentro de las actividades culturales de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

Esta investigadora mostrará cómo uno de los yacimientos neolíticos mejor conservados de Europa permite reconstruir con detalle la vida de las primeras comunidades agrícolas, indica la institución académica en un comunicado.

"Todo lo que somos ahora viene de aquel momento clave de la historia de la humanidad", asegura la experta.

Situado a orillas del lago Banyoles (Girona), La Draga constituye uno de los yacimientos neolíticos más relevantes de Europa, en buena medida por su excepcional estado de conservación, que ha permitido recuperar materiales orgánicos que rara vez sobreviven al paso del tiempo, pero también conocer con gran precisión cómo vivían las primeras comunidades agrícolas y ganaderas de la península ibérica, señala la UC.

Al respecto, la experta incide en que en toda la Península Ibérica no hay un yacimiento conservado en sus condiciones de humedad, y que a nivel europeo, es uno de los más antiguos que se conocen.

Así, gracias a estas condiciones de conservación, los investigadores han podido recuperar y estudiar toda clase de objetos elaborados con madera y fibras vegetales, materiales que apenas llegan a la actualidad en otros yacimientos arqueológicos.

Según Piqué, desde las cabañas hasta buena parte del ajuar y los utensilios de uso cotidiano se realizaban con estos materiales, ya que el metal todavía era desconocido.

Relata que el trabajo manual ocupaba buena parte del día de los habitantes de La Draga. Además de cultivar la tierra y cuidar de los animales, dedicaban muchas horas a fabricar cuerdas, cestos y herramientas o a recoger la leña necesaria para la vida diaria. "Era un día a día muy laborioso", asegura.

Entre los hallazgos más representativos del yacimiento, la catedrática destaca los arcos de madera, que reflejan una tradición compartida por numerosas comunidades neolíticas europeas, y los palos cavadores, unas herramientas fabricadas íntegramente en madera, imprescindibles en las labores agrícolas.

La abundancia de estos últimos, indica, pone de manifiesto la importancia del cultivo de la tierra en la organización de aquella sociedad y permite conocer unas técnicas de trabajo que "apenas han dejado huella en otros yacimientos".

Durante la conferencia, la arqueóloga también reflexionará sobre la profunda transformación que supuso el Neolítico para la historia de la humanidad.

En su opinión, uno de los cambios más decisivos fue la capacidad de producir excedentes de alimentos, un avance que permitió almacenar recursos, afrontar periodos de escasez y garantizar la continuidad de la actividad agrícola y ganadera.

En este sentido, Piqué aprovechará la conferencia para poner de relieve la huella que el Neolítico sigue dejando en la sociedad actual. "Toda nuestra cultura gastronómica deriva de ese Neolítico. Los cereales y los animales domésticos llegan en ese momento", concluye.