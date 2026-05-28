Ramales alcanza los 36,3 grados este jueves, la máxima de Cantabria

Archivo - Monte Moro en Ramales de la Victoria
Archivo - Monte Moro en Ramales de la Victoria - FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 20:58
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SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

Ramales de la Victoria ha alcanzado los 36,3 grados a las 15.40 horas de este jueves, la temperatura máxima registrada en la región esta jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Destacan además los 35,8 grados en San Felices de Buelna, seguida de 34,8 en Bárcena Mayor (Los Tojos), 34,4ºC en Villacarriedo y 33,7ºC en Polientes (Valderredible).

La comunidad autónoma ha estado hasta las 20.00 horas en alerta amarilla (peligro bajo) por altas temperaturas en el litoral, Liébana, el centro y el valle de Villaverde.

No obstante, las máximas de Cantabria no entran en el ranking nacional de este jueves, que lidera Andújar, en Jaén, con 38,1 grados.

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