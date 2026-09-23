Reabre la A-8 tras la retirada del camión accidentado a la altura de Entrambasaguas

Tráfico en la A-8. - DGT

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-8 se ha reabierto al tráfico esta tarde después de que la salida de un camión de grandes dimensiones a la altura de Entrambasaguas, dirección Bilbao, hubiera obligado al corte del tráfico en esta vía, así como de la S-10, al quedar cruzado este mediodía.

Los operarios han retirado el vehículo, lo que ha permitido reabrir la autovía, que ha permanecido cortada a lo largo de dos kilómetros --del punto kilométrico 200 al 198--, así como la S-10, donde también estuvo prohibida la circulación de vehículos en unos cuatro kilómetros (del pk 13 al 9), a la altura del Búnker del Banco Santander y hasta Heras, lo que ha producido retenciones.

El accidente ha tenido lugar sobre las 12.50 horas, después de que un camión hiciese "la tijera", aunque no se han producido heridos, han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 y la Guardia Civil de Tráfico a Europa Press.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado la Guardia Civil, Bomberos de Santander y Mantenimiento de Carreteras.