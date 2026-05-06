La Real Academia de Ciencias celebra su primer encuentro en la UC, centrado en los retos de la financiación científica

De izquierda a derecha, Enrique Castillo, Fernando Etayo, José Duato, Luis Oro, Javier Puente, Luigi dell'Olio, Ana María Crespo, Mar Marcos, Antonio Cendrero, Ane María Urtiaga y Francisco Santos - UC

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del ámbito académico, institucional y de la innovación participaron este martes en la Universidad de Cantabria (UC) en un encuentro en torno a los principales retos de la financiación y gestión de la investigación científica en España, organizado junto a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC).

El debate --el primero en la UC de la RAC, de la que forman parte seis catedráticos de la Universidad de Cantabria-- tomó como punto de partida la 'Declaración sobre la financiación y gestión de la investigación científica en España' (2025), un documento impulsado por la Real Academia de Ciencias que plantea recomendaciones para reforzar el sistema de I+D+i.

Durante la sesión se abordaron cuestiones como la sostenibilidad del modelo de financiación, la competitividad internacional o la necesidad de mejorar los mecanismos de gestión de la investigación, tanto en el ámbito nacional como en su aplicación en Cantabria.

El coloquio, moderado por el académico José Duato, contó con la participación del catedrático de Química Luis Oro, en su momento profesor de la UC, y Premio Jaume I en Ciencia Básica; el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado de la UC, Luigi dell'Olio; y el director general de Innovación del Gobierno de Cantabria, Javier Puente.

Durante el debate se subrayó la necesidad de avanzar hacia un modelo "más estable y eficiente", capaz de responder a los desafíos de un entorno globalizado y de garantizar la competitividad del sistema científico español.

En este sentido, el vicerrector de Investigación destacó que el encuentro "ha permitido identificar puntos críticos como la atracción de talento, clave para generar valor tanto en la universidad como en el tejido empresarial", y apuntó la importancia de "invertir en investigación e innovación con una mirada estratégica que permita consolidar nuevas líneas y proyectos".

El público, entre el que se encontraban jóvenes investigadores y personal senior, propició un intercambio de preguntas y reflexiones con los ponentes sobre la gestión de los recursos científicos y el papel de las universidades en la generación de conocimiento.

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE UC Y RAC

En paralelo, y coincidiendo con la celebración del encuentro, la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, y la presidenta de la Real Academia de Ciencias, Ana María Crespo, formalizaron un protocolo general de colaboración con una vigencia inicial de cuatro años para impulsar actividades conjuntas, similares a esta cita, en los ámbitos científico, divulgativo y formativo.

Crespo puso en valor esta colaboración ya que "academia y universidad forman parte del mismo ecosistema científico", y señaló que el acuerdo permitirá "sumar capacidades: desde el asesoramiento científico a la toma de decisiones hasta la generación y difusión del conocimiento que se produce en la universidad".

La RAC está integrada por 72 académicos numerarios, 144 correspondientes, académicos supernumerarios en número no determinado, y los académicos extranjeros que crea conveniente nombrar.

La UC cuenta con una representación de seis catedráticos entre los académicos de la RAC. El último en incorporarse fue el catedrático en Geometría y Topología, Francisco Santos, como académico numerario en febrero de 2025.

A él se suman la catedrática de Ingeniería Química Ana María Urtiaga; el profesor emérito honorífico vitalicio Antonio Cendrero (académico numerario); el catedrático de Matemática Aplicada Enrique Castillo Ron (supernumerario); el catedrático en Geometría Diferencial Y Discreta Fernando Etayo (académico correspondiente) y la catedrática de Ingeniería Química Inmaculada Ortiz (numeraria).