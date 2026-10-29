El Real Madrid se alojará en el Hotel Real para su visita del domingo a los Campos de Sport

Jugadores del Real Madrid.-ARCHIVO - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid pasará la noche del sábado, 31 de octubre, en el Hotel Real de Santander con motivo del encuentro de Liga que disputará el domingo, 1 de noviembre, contra el Real Racing Club en unos Campos de Sport de El Sardinero que han colgado el cartel de aforo completo.

Está previsto que el equipo blanco parta a las 19.00 horas del sábado de la capital de España en un vuelo especial rumbo al aeropuerto Seve Ballesteros, donde tomará tierra en torno a las 20 horas, han informado a Europa Press fuentes del Real Madrid.

A las 21 horas tendrá lugar un encuentro entre las directivas del Real Madrid y el Real Racing Club en el restaurante El cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte).

El club verdiblanco recibirá el domingo, a las 16.15 horas, al Real Madrid que se desplazará del hotel al estadio en autobús y que viaja a Santander sin Vinícius Júnior y tras derrotar en el 'clásico' al FC Barcelona por 1-2 en el Camp Nou.

Al término del encuentro, el equipo blanco tomará otro vuelo especial, a las 19.00 horas, para regresar a Madrid, donde llegará a la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a las 20.00 horas, aproximadamente.

Por su parte, el Racing acudirá a este enfrentamiento después de vencer al Espaynol 2-1 en casa y de jugar el partido de la Copa del Rey en el que se medirá este jueves al Ribadesella CF en Asturias.

Este encuentro supondrá el regreso 15 años después del Real Madrid a Los Campos de Sport tras el ascenso del Racing. La última vez que los blancos pisaron el césped de El Sardinero fue el 21 de septiembre de 2011 y el marcador se quedó en tablas con un 0-0.