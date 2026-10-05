Real de Piasca proyecta 'Bosques de Santander' entre la capital y Bezana, con 7.850 viviendas y la Ciudad de la Justicia

Buruaga y Media en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Empresarial Real de Piasca ha proyectado en terrenos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo el macropoyecto 'Bosques de Santander', que contempla la construcción de 7.850 viviendas --4.710 libre y 3.140 protegida a precio asequible-- y que acogerá la futura Ciudad de la Justicia.

Su extensión será de más de dos millones de metros cuadrados e incluirá un aparcamiento disuario con 1.300 plazas a la altura de Corbán, nuevos viales y tres puentes para mejorar la conexión entre las autovías. Está previsto que se desarrolle en tres fases, la primera en 2029.

Para ello, el grupo empresarial registrará "en unos pocos días" un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), el segundo que se "alumbra" bajo esta figura recogida en la Ley de Simplificación Administrativa autonómica y cuya tramitación podría alargarse hasta dos años.

Así lo ha confirmado este lunes en rueda de prensa la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), quien ha recalcado que esta inversión privada de aproximadamente 1.500 millones de euros "va a desplegar un volumen de vivienda protegida sin precedentes" en la región y que ha calificado como "una importantísima noticia", precisamente, en un momento "de estallido social" para reclamar al Gobierno central (PSOE-Sumar) "una verdadera política de vivienda".

Según ha detallado, este proyecto va a permitir diseñar y articular el área metropolitana de Santander y su conexión con Bezana, "frenando los crecimientos dispersos del territorio y planificando de una forma integral y global todas las bases de su ordenación diaria y urbanística". De este modo, se configura como un sistema de barrios completos y "pensados con todo lo necesario para vivir".

La jefa del Ejecutivo también ha confirmado que la Ciudad de la Justicia se ubicará dentro de este proyecto. Será una ciudad "moderna, sostenible, amplia, accesible y bien dotada y comunicada" de 28.000 metros cuadrados construidos en tres edificios. Con ello, ha dicho, se dará solución a la dispersión actual de las sedes y la falta de espacio que sufre Las Salesas.

Se situará junto a la autovía S-20, a la altura de Corbán, y estará dotada con un apartamento disuasorio de 1.300 plazas que "aliviará" el tráfico hacia el centro de la ciudad.

Por otra parte, Buruaga ha detallado que el PSIR contempla también la cesión de 650.000 m2 del Parque Libre al Norte, entre la Virgen del Mar y La Maruca, que permitirá "devolver el litoral a Santander" para su uso público como un corredor verde, así como poner en valor de una parte "extraordinaria" del Geoparque Costa Quebrada.

La presidenta, que ha estado acompañada en la rueda de prensa por el consejero de Vivienda, Roberto Media, ha señalado que la vivienda es "una de las grandes preocupaciones de los cántaros" y, por tanto, es "la principal prioridad" de su Gobierno.