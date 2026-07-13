La realidad virtual y la digitalización del patrimonio consolidan a Santander en la vanguardia del turismo inteligente

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La transformación digital de los destinos turísticos en España ha dejado de ser una proyección de futuro para convertirse en una realidad de gestión diaria. En este contexto, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander acogió recientemente la jornada de balance del proyecto 'Santander Smart Destination', una cita clave que sitúa a la capital cántabra en la vanguardia de la Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes.

El encuentro sirvió para constatar cómo la implantación de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) permite sustituir las intuiciones por evidencias y datos reales a la hora de tomar decisiones estratégicas.

Financiado por los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, este proyecto demuestra que el verdadero cambio de paradigma consiste en pasar de la mera promoción turística a la gestión integral y sostenible del destino, ha informado la organización.

El núcleo del proyecto santanderino se apoya en soluciones tecnológicas orientadas tanto a enriquecer la experiencia del viajero como a profundizar en la sostenibilidad y divulgación de sus activos naturales y patrimoniales.

La directora gerente de Santander Destino, Edurne Vidal, fue la encargada de desgranar los módulos específicos integrados en la PID, desarrollados en colaboración con socios tecnológicos "de primer nivel" como NUNSYS y Telefónica.

El nuevo ecosistema interactivo unifica tres soluciones punteras diseñadas para interactuar con el turista en diferentes etapas de su viaje: Oficina de Turismo Virtual, un espacio inmersivo accesible mediante gafas de realidad virtual; la App de Ruta Histórica, una aplicación móvil dotada de Realidad Aumentada que guiará a los usuarios de forma interactiva a través de 16 puntos de interés clave de la ciudad; y un Tour de Realidad Mixta en el Palacio de la Magdalena, un recorrido tecnológico sincronizado en tiempo real con las explicaciones del guía oficial, completamente adaptado para personas con visibilidad o movilidad reducida.

La tecnología también se despliega al servicio del patrimonio natural de la ciudad. Así en el marco de esta cita se detalló el proceso de digitalización del Centro de Interpretación del Litoral (CIL), un proyecto donde las herramientas digitales se orientan de forma directa hacia la conservación ambiental y la divulgación científica de los ecosistemas marinos de Santander.

Esta actuación se complementa con otros hitos de la gestión municipal, como el control inteligente de playas y el lanzamiento de una nueva tarjeta turística digital omnicanal.

El encuentro contó con el respaldo y análisis de Enrique Martínez Marín, presidente de SEGITTUR, quien calificó de 'excelente' la implantación de la Plataforma Inteligente de Destinos a nivel nacional.

Martínez Marín la definió como la primera infraestructura pública digital de su clase enfocada en transformar la gobernanza turística en España, señalando además que Santander representa "el ejemplo perfecto" de cómo la continuidad estratégica multiplica los resultados tangibles.

INTEROPERABILIDAD Y SINERGIAS: EL DEBATE DE LOS DESTINOS NACIONALES

Uno de los bloques más enriquecedores de la jornada fue la mesa redonda dedicada a la gobernanza compartida, las sinergias institucionales y la interoperabilidad entre diferentes plataformas locales y autonómicas.

En este foro, diversos destinos nacionales de referencia expusieron sus casos de uso específicos de la mano de sus responsables técnicos y de gestión. Por un lado, Alfonso Pérez Álvaro, director general de Tecnología e Innovación del Ayuntamiento de Logroño, expuso las integraciones tecnológicas aplicadas específicamente al sector del enoturismo.

Desde el Ayuntamiento de Murcia, su director de Transformación Digital, Francisco Javier Párraga González, centró su intervención en la estrategia 'MiMurcia' y en cómo han logrado una plena integración con los sistemas de movilidad y seguridad urbana.

Asimismo, el ámbito de la gestión y la participación público-privada estuvo representado por Antonio Franco Martínez, director gerente de Visit Valencia, quien se enfocó en el desarrollo de herramientas avanzadas de gobernanza compartida.

Finalmente, la visión de la activación territorial a escala supramunicipal corrió a cargo de Carolina Gómez Paniagua, coordinadora del Servicio de Información Turística y Publicaciones de CANTUR, quje aportó la perspectiva de la integración turística en toda la comunidad de Cantabria.

La cita concluyó evidenciando que el futuro del sector pasa por consolidar estos ecosistemas tecnológicos interoperables, capaces de conectar datos, empresas y viajeros para garantizar un modelo turístico de alta competitividad, resiliente y respetuoso con el entorno habitado.

La Plataforma Inteligente de Destinos busca impulsar la competitividad del turismo, permitiendo una toma de decisiones basada en evidencias y mejorando la interacción con el turista antes, durante y después de su visita. Esta plataforma no es solo una herramienta tecnológica, sino un ecosistema diseñado para conectar datos, personas y experiencias, facilitando una gestión más sostenible y eficiente del turismo.

Este proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea - NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.