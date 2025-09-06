Se reanuda la búsqueda del hombre de 70 años desaparecido en la playa de La Arena, en Arnuero

Archivo - Helicóptero del Gobierno de Cantabria.-ARCHIVO - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El operativo de búsqueda del hombre de 70 años desaparecido este viernes en la playa de La Arena, en el municipio de Arnuero, se ha reanudado este sábado a las 8.30 horas.

Dentro del dispositivo para esta jornada se ha movilizado por parte del Gobierno de Cantabria a un dron y dos equipos de perros de búsqueda por tierra.

Igualmente por tierra están participando varias patrullas de la Guardia Civil, un equipo de la Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil, así como técnicos de rescate autonómicos, según ha informado el Ejecutivo.

Además, está previsto que por aire participen en la búsqueda tanto el helicóptero del Gobierno como una aeronave de la Benemérita.

El Ejecutivo autonómico activó ayer el operativo por la desaparición del hombre en este arenal desde las 13.00 horas y las labores se han centrado en una zona cercana a un bosque.