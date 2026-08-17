Recala en Cantabria el reto solidario 'Romper el Silencio' para prevenir el suicidio

Archivo - Reto solidario 'Romper el silencio' para concienciar sobre la salud mental - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El reto solidario y de ultrafondo 'Romper el silencio', que busca visibilizar la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio, recala esta semana en Cantabria.

La comunidad acogerá tres de las 30 maratones consecutivas que pretende realizar este mes el bombero Jaime Domínguez (JimmyGo) para completar un total de 3.953 kilómetros, uno por cada persona que murió por suicidio en España en 2024.

La primera de las pruebas cántabras se celebra este mismo lunes, 17 de agosto, y tiene como escenario Castro Urdiales, con una etapa de 42 kilómetros que discurrirá por parte del municipio y puntos como el Parque Amestoy y Cotolino.

Le seguirán el martes 18 una por Laredo y otra el miércoles por Santander.

En la capital, el recorrido se desarrollará principalmente por la zona del Sardinero y la Península de la Magdalena, realizando vueltas de aproximadamente 10 kilómetros.

La actividad está abierta a toda persona que quiera unirse sin que sea necesario completar los 42 kilómetros de cada etapa.

Con este reto, se busca concienciar sobre la importancia "de hablar, escuchar y pedir ayuda" para prevenir el suicidio, ha informado la organización.