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SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza Social n.º 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha reconocido la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo a una mujer que sufre síndrome post-Covid.

En una sentencia notificada recientemente y que no es firme porque cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), el magistrado ha condenado a la Seguridad Social a abonar a la empleada una pensión mensual equivalente al cien por cien de una base reguladora de 1.955 euros.

La mujer, expendedora de gasolina en una estación de servicio, contrajo el Covid en el año 2021 y, según un informe médico, tras la infección se produjo un "inicio abrupto" del cuadro que ahora presenta, cuya patología principal es síndrome post-Covid.

En este sentido, el TSJC ha indicado que a la trabajadora se le ha diagnosticado fatiga crónica, síndrome de sensibilización central con fibromialgia, disautonomía, sensibilidad química múltiple y deterioro cognitivo, entre otras patologías.

Para el magistrado, la valoración conjunta de las dolencias conduce a estimar la pretensión principal y reconocer a la empleada de la gasolinera "una incapacidad permanente absoluta".

Asimismo, ha explicado que la conclusión no se sustenta "en la mera acumulación de diagnósticos", sino en la concurrencia de limitaciones físicas y cognitivas que, apreciadas en su conjunto, "impiden mantener una actividad profesional con las exigencias mínimas de continuidad, rendimiento y eficacia".

Por todo ello, el magistrado ha concluido que la trabajadora sufre "un cuadro pluripatológico que le provoca limitaciones funcionales severas que le impiden una actividad profesional regular".

Por ello, ha estimado la pretensión principal y ha reconocido el grado absoluto de incapacidad.