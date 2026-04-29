Recorridos guiados, charlas, encuentros y un taller abierto conforman la programación de Espacios Brecha - FSC

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Recorridos guiados, charlas, encuentros y un taller abierto al conjunto de la ciudadanía conforman la programación de este año de Espacios Brecha, una iniciativa organizada por la Fundación Santander Creativa (FSC) que se extenderá durante el segundo y tercer fin de semana de mayo, para visibilizar y acercar el trabajo de las galerías y los espacios dedicados a las artes visuales que, de manera estable, desarrollan actividad expositiva en la ciudad.

Así, los espacios que participan en esta cuarta edición han diseñado una actividad cultural que dialoga con la exposición que acogen estos días y que ofrecerá a los asistentes la posibilidad de adentrarse en el universo de las artes visuales de la mano de los propios artistas y creadores.

En total, este año participan nueve espacios y se celebrarán más de una decena de actividades agrupadas en dos fines de semana de mayo: del viernes 8 al domingo 10 y del viernes 15 al sábado 16.

El acceso es libre hasta completar aforo y los detalles de cada evento se podrán consultar en la Agenda Santander Aúna (www.santanderauna.com) y en las redes sociales de la FSC.

Así lo han explicado en la rueda de prensa celebrada este miércoles en Enclave Pronillo la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez, la directora de la FSC, Almudena Díaz, y algunos de los responsables de las galerías y espacios participantes.

La imagen gráfica de esta edición ha sido diseñada por Carmen Quijano Studio y podrá verse, entre otros soportes, en el folleto que recoge la programación de Espacios Brecha junto a un mapa que ayuda a situar cada uno de estos lugares en los que se producirá un encuentro con el arte.

Aunque el grueso de las propuestas comenzará el 8 de mayo por la tarde, ese mismo día, a las 11.30 horas en el Palacio Riva-Herrera (Enclave Pronillo), la Asociación de Artistas Visuales de Cantabria (AAVCA) realizará una intervención participativa -site specific- en el marco de este programa cuyo objetivo será señalar la importancia de la preservación del patrimonio arquitectónico local.

PROGRAMACIÓN

La primera propuesta se celebrará el viernes 8 a las 19.00 horas en la sede de fluent, que propone revisitar sus historia y expandirla a partir de una lectura colectiva dirigida por tres artistas locales: Marina Maturama, Gabi Aparicio y Raquel Gil. La idea es activar el archivo de la exposición '016-026', que recoge y muestra todos los materiales desarrollados por fluent a lo largo de una década.

Una hora después, la Caverna de la Luz invitará a conocer 'Bidean', un trabajo de la fotógrafa vasca Miren Pastor, de la mano de la historiadora del arte y comisaria Marta Mantecón.

El sábado 9 a las 11.30 horas, Espacio Alexandra organizará una visita junto al artista Carlos Fernández Gasulla para adentrarse en la exposición 'A cielo abierto', cuyo eje es la experiencia artística del paisaje. Además, Espacio Alexandra ha programado el taller 'Oh cielos', dirigido por la artista y docente Carmen Gutiérrez Somavilla.

A las 20.00 horas en la galería Este, la artista Lucía Polanco dirigirá una visita para acercar su obra 'Donde habita el color'.

El domingo 10, a las 12.00 horas, el Centro Botín ofrecerá una visita experiencia a la muestra 'Entrelazamientos', la primera exposición monográfica en España de la artista japonesa Yuko Mohri, de la mano del bailarín Juan Manuel Rondo Epitie (Ronin).

El programa continuará el 15 de mayo a las 19.30 horas en Balta Gallery con la visita guiada a la exposición 'Mares interiores', dirigida por el escultor Eloy Velázquez, en una aproximación a las obras que muestran estos días en la galería tanto el propio Eloy Velázquez como el pintor Manolo Oyonarte.

La cuarta edición de Espacios Brecha finalizará el sábado 16 con varias actividades. A las 12.00 horas en Mecha se celebrará una visita guiada a cargo de la artista dominicana Elise Florentino sobre 'Pixie Pixie Clown', la muestra que exhibe estos meses en este espacio. Se ofrecerá un vermú y pinchará la DJ Putagatalsol.

A las 13.00 horas en la galería Siboney la novelista, poeta, ensayista y traductora Menchu Gutiérrez realizará una visita comentada a la exposición 'El ojo insomne' de Eduardo Gruber y hablará sobre las obras que se exhiben en la muestra, principalmente tintas y acuarelas.

Brecha concluirá a las 19.00 horas en la galería Juan Silió con la inauguración de la exposición 'El estado de las cosas', del artista andaluz Miguel Ángel Tornero y la charla que mantendrá junto a Juan Silió para conocer y profundizar en su propia obra. Además, por primera vez se presentará el vídeo explicativo sobre 'Gran friso', el proyecto que encargó el Museo Reina Sofía a Tornero, expuesto en el Palacio de Cristal en 2025.