La Red Cántabra de Desarrollo Rural aboga por oportunidades que fijen población en los pueblos más allá del verano

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, inaugura el curso de verano de la Universidad de Cantabria: ‘La Red Cántabra de Desarrollo Rural y su impacto en el territorio’. - GOBIERNO

REINOSA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, Fernando Isasi, aboga por fomentar oportunidades que fijen población en los pueblos más allá del verano. "Hay que generar un atractivo para que la gente se plantee vivir en el medio rural", ha apostado, para advertir del riesgo de que muchos municipios tengan una intensa actividad durante el estío pero permanezcan prácticamente vacíos el resto del año.

Lo ha avisado así este martes en La Casona de Reinosa durante la inauguración de la jornada 'La Red Cántabra de Desarrollo Rural y su impacto en el territorio' dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), apertura en la que también ha participado la consejera de Desarrollo Rural del Gobierno regional, María Jesús Susinos, y para quien invertir en el medio rural no es "un gasto", sino "una inversión estratégica para toda Cantabria".

La sesión se ha centrado en que la lucha contra la despoblación pasa por crear oportunidades, fortalecer los servicios y hacer del medio rural "un lugar atractivo para vivir durante todo el año". En su intervención, Isasi ha afirmado que la Red "genera comunidad y ayuda a reducir la diferencia entre el medio urbano y el rural".

En este sentido, ha destacado que no solo coordina los Grupos de Acción Local encargados de gestionar los fondos Leader, sino que impulsa proyectos propios para dinamizar los municipios rurales, especialmente aquellos con mayor riesgo de despoblamiento. "Intentamos que el medio rural esté más vivo", ha expresado.

El gerente ha explicado que la entidad trabaja junto a 74 ayuntamientos rurales de Cantabria para acercar oportunidades, servicios y actividad a territorios que, en muchas ocasiones, disponen de menos recursos que los grandes núcleos urbanos.

Así, ha subrayado que la Red desarrolla iniciativas relacionadas con el patrimonio natural, el turismo sostenible, la innovación social, la cooperación europea o la sostenibilidad territorial, con el objetivo de favorecer el desarrollo de los pueblos y mejorar la calidad de vida de quienes viven en ellos.

Entre los ejemplos que ha expuesto Isasi figuran el programa Naturea Cantabria, que desde 2008 promueve la conservación y el uso público de los espacios naturales protegidos de la región mediante rutas guiadas o el mantenimiento de senderos, áreas recreativas y otras infraestructuras, o Viernes, destinado a prevenir la soledad no deseada en el medio rural y que en colaboración con asociaciones y entidades locales promueve la vida comunitaria.

También ha citado actividades como 'Paseúco y cháchara', que combina los recorridos de Naturea con los participantes del programa Viernes para favorecer la convivencia y crear espacios de encuentro.

La jornada ha servido asimismo para dar a conocer otros programas como Culturea Cantabria, para recuperar el patrimonio cultural mediante la participación vecinal, o TUPART (Territorios Unidos por el Primer Arte), una iniciativa europea que busca convertir el patrimonio rupestre en motor de desarrollo de territorios rurales.

DESAFÍOS

Por su parte, Susinos se ha referido a los desafíos del medio rural, entre los que ha citado el envejecimiento de la población, el relevo generacional, el acceso a la vivienda, la prestación de servicios, la digitalización y la necesidad de crear nuevas oportunidades económicas que permitan a los jóvenes desarrollar allí su proyecto de vida.

A su juicio, estas son las razones por las que se requiere una visión "amplia, integradora y también participativa" del mundo rural y sus necesidades, "que vaya más allá de políticas sectoriales y que sitúe a las personas en el centro".

En ese sentido, ha destacado que la Red Cántabra de Desarrollo Rural desarrolla un papel fundamental a través de los GAL y los fondos LEADER, que han demostrado que "las mejores soluciones nacen desde el propio territorio, escuchando siempre a quienes conocen de primera mano cuáles son las necesidades y las oportunidades existentes en cada comarca".

Y ha destacado que gracias a este modelo se han impulsado "cientos" de proyectos que han contribuido a diversificar la economía rural, apoyar a las pequeñas empresas, favorecer el emprendimiento, a poner en valor los recursos naturales y culturales y a generar oportunidades de empleo.

En la jornada también ha intervenido el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín, quien ha valorado el "importantísimo" trabajo de la Red frente a la despoblación del medio rural así como iniciativas del Ejecutivo regional para combatir la soledad no deseada. Al hilo, ha insistido en la necesidad de dar oportunidades y ofrecer mejores servicios para que las personas permanezcan en el campo.

Asimismo, han participado Ángela Pombo, Ruth Pirón, Ramón Montes y María Grijuela Restegui, profesionales de la Red Cántabra de Desarrollo Rural que han abordado distintas líneas de actuación de la entidad, informan el Gobierno y la UC en sendas notas de prensa.