Redondo afirma que el Gobierno ha valorado cancelar TikTok en España por los vídeos de abusos a menores

Ana Redondo y Pedro Casares - PSOE SANTANDER

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el Gobierno ha evaluado la posibilidad de cancelar TikTok en España ante la aparición de vídeos de abusos a menores en esta plataforma, y ha calificado de "intolerable" la difusión de este tipo de contenidos.

"Esta misma mañana en el Consejo de Ministros hemos evaluado y valorado la posibilidad de cancelar TikTok en España", ha señalado Redondo, a preguntas de los periodistas, en un acto en Santander, en el que ha subrayado que tiene conocimiento de que existe una investigación abierta en la Fiscalía General.

"Esta cultura machista, esta cultura del abuso y esta cultura de la violencia frente a los más indefensos, que son los niños y las niñas, es intolerable", ha apuntado.

Asimismo, Redondo ha defendido que hay que "enfrentarse" a estos abusos "con todas las fuerzas y todo el rigor".

La ministra ha hecho estas declaraciones antes de recibir el premio Carmen Alborch que le otorga este martes el PSOE de Santander en el Gran Casino.