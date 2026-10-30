El TUS refuerza desde hoy el servicio hacia los cementerios de Ciriego y Lluja con motivo de Todos los Santos

Archivo - Cementerio de Ciriego en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS) refuerza desde este viernes 30 y hasta el próximo domingo, 1 de noviembre, los servicios de autobuses con destino a los cementerios para facilitar los desplazamientos de los vecinos con motivo de la festividad de Todos los Santos.

En concreto, durante las tres jornadas se ampliarán las frecuencias de los autobuses con destino al cementerio de Ciriego, mientras que el domingo, día 1, se prolongará también el recorrido de la línea 1 para facilitar el acceso al cementerio de Lluja.

Por lo que respecta a Ciriego, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre se establecerán salidas desde Las Estaciones cada 30 minutos, entre las 8.15 y las 18.45 horas. En sentido inverso, los autobuses saldrán desde el cementerio de Ciriego también cada media hora, entre las 8.43 y las 19.13 horas.

En cuanto al cementerio de Lluja, el refuerzo se realizará el domingo 1 de noviembre a través de la línea 1, cuyo recorrido se prolongará hasta la parada PCTCAN 1, con servicios especiales entre las 8.39 y las 14.59 horas.

En este caso, las salidas desde G. Trevilla se realizarán a las 08.27, 08.48, 09.19, 09.40, 10.01, 10.22, 10.43, 11.20, 11.41, 12.02, 12.23, 12.42, 13.08, 13.30 y 14.52 horas.

Por su parte, las salidas desde PCTCAN 1 tendrán lugar a las 09.17, 09.38, 10.09, 10.30, 10.51, 11.12, 11.33, 12.14, 12.36, 12.58, 13.19, 13.36, 14.02, 14.26 y 14.46 horas.

Con estos refuerzos, el TUS busca facilitar el acceso en transporte público a los cementerios durante unas jornadas en las que tradicionalmente se incrementan los desplazamientos con motivo de la festividad de Todos los Santos, ha informado el Ayuntamiento.