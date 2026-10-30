Los cementerios municipales de Torrelavega ampliarán su horario con motivo de Todos los Santos

Cartel de la música en directo de los cementerios. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cementerios municipales de Torrelavega ampliarán su horario de apertura por la celebración de la festividad de Todos los Santos, con el objetivo de facilitar las visitas de las familias a sus seres queridos.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre, los recintos permanecerán abiertos de 9.00 a 18.30 horas, es decir, dos horas más que habitualmente, que son de 10.00 a 17.30 horas.

El concejal de Cementerios, Borja Sainz, ha explicado que esta ampliación responde a la mayor afluencia de visitantes que se produce en estas fechas.

"Queremos que las familias dispongan de más tiempo para visitar y cuidar los espacios donde descansan sus seres queridos", ha señalado.

Además, ha apuntado que la línea 3 del Torrebus, que da servicio al cementerio de Río Cabo, tendrá horario de día laborable.

'UNA MELODÍA AL RECUERDO' VOLVERÁ A LOS CEMENTERIOS EL 1 DE NOVIEMBRE

Como actividad paralela, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se celebrará la octava edición de 'Una Melodía al Recuerdo', una iniciativa que llevará música clásica en directo a los cementerios de la ciudad para acompañar a quienes visiten a sus difuntos.

Las actuaciones se desarrollarán en los cementerios de Geloria, Río Cabo, Barreda, Sierrapando, Campuzano y Tanos, en dos franjas horarias, de 11.00 a 12.00 horas en Tanos, Sierrapando y Barreda, y de 12.00 a 13.00 horas en Geloria, Río Cabo y Campuzano.

La propuesta contará con músicos profesionales de la, que interpretarán piezas clásicas, bandas sonoras y melodías pensadas para inspirar el recuerdo. La actividad está organizada con la colaboración de Funcantabria.

"Pretendemos, una vez más, que el Día de Todos los Santos la música en directo esté presente en los cementerios de nuestra ciudad, para que quienes rinden homenaje a sus seres queridos se sientan más acompañados", ha destacado Sainz.