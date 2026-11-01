Reinosa, con -4,4 grados, amanece con la temperatura más baja del país

Archivo - Oso de Okuda en Reinosa.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Reinosa ha registrado esta mañana, a las 7.20 horas, -4,4 grados centígrados con los que se sitúa como la temperatura mínima que se ha dado en lo que va de jornada en España.

Cerca de Reinosa, se ha quedado Aguilar de Campoo (Palencia), con -4,3ºC, y Cuéllar, en Segovia, que a las 3.50 horas registraba -4,0ºC.

A nivel regional, casi dobla sus valores Cubillo de Ebro, en Valderredible, que con -2,8 grados marcados a las 4.30 horas es la segunda mínima de Cantabria. Le siguen Polientes, Bárcena Mayor, y Alto Campoo.

Por contra, las máximas se han dado en el litoral donde Santander y San Vicente de la Barquera lideran el ranking con 14,3 grados. Casi idénticos valores, 14,1, han tenido el aeropuerto Seve Ballesteros y Castro Urdiales en lo que va de domingo, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.