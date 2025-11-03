Reinosa amanece a -2,6 grados, la tercera temperatura más baja del país en el arranque de la jornada

Archivo - Una persona con abrigo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Reinosa ha registrado este lunes a las 8.10 horas un temperatura de -2,6 grados centígrados, la temperatura más baja del país en estas primeras horas del día, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Solo Puerto del Pico, en Ávila, y Cap de Vaquèira, en Lérida, han registrado en este inicio de jornada temperaturas más gélidas, de -3,6ºC y -3,4ºC, respectivamente.

Por otro lado, Coriscao, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha anotado esta madrugada, a las 5.50 horas, rachas de viento de 55 kilómetros por hora, las octavas más fuertes del país.