Reinosa amanece con la temperatura más baja de España: -2,6ºC

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Reinosa ha amanecido este sábado con la temperatura más baja de España, al registrar -2,6 grados centígrados a las 8.10 horas.

Así, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press, la capital campurriana ha sido el lugar donde más frío ha hecho en lo que va de jornada, seguido de Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada en Granada, y Villablino, en León, ambos con 0,3ºC. Por contra, la máxima nacional la ha alcanzado Marbella, en Málaga, con 23,3 grados.

A nivel regional también destacan las mínimas marcadas en Los Tojos de Bárcena Mayor (3,5ºC), Cubillo de Ebro en Valderredible (4,4ºC), Cabaña Verónica en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa (4,9ºC) y Alto Campoo (5,2ºC).

Mientras, el litoral ha registrado esta noche temperaturas que han superado los 15 grados como es el caso de Castro Urdiales (15,5ºC) y Santander (15,4ºC). Y en San Vicente de la Barquera el mercurio de los termómetros ha alcanzado los 14ºC a la medianoche.