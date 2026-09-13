Reinosa despierta con 3,6 grados, la mínima del país

Río Ebro a su paso por Reinosa - EUROPA PRESS
SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
Reinosa ha despertado este domingo con el mercurio de los termómetros marcando 3,6 grados centígrados, la temperatura más baja de España.
Y es que la capital campurriana ha registrado ese valor a las 6.50 horas, casi un grado por encima de la segunda mínima nacional que ha anotado Puerto del Pico, en Ávila, con 4,5ºC.
En esta lista de los lugares donde más frío ha hecho en lo que va de jornada en el país hay otra localidad cántabra: Bárcena Mayor, en Los Tojos, en octava posición con los 6,1ºC con los que contaba a las 8.00 horas, según datos actualizados a las 8.30 horas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.
A nivel regional, también han amanecido por debajo de los 10 grados Cubillo de Ebro, en Valderredible, con 7,3ºC; y Tama, en Cillorigo de Liébana, con 8,8ºC.
Por contra, en el litoral se han registrado temperaturas más suaves. Así, Santander ha liderado las máximas autonómicas con 18,9ºC, seguida de Castro Urdiales con 18,6ºC, que ambos marcaban a la medianoche. La temperatura nacional más alta se ha dado en Alicante, 32,9ºC.