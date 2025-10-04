Reinosa registra la séptima mínima del país mientras que el litoral roza los 20 grados

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reinosa ha registrado en la madrugada de este sábado la séptima temperatura más baja de España, en una noche en la que el litoral de Cantabria ha rozado los 20 grados centrígrados.

En concreto, la capital campurriana se ha colado en la lista de los lugares donde más frío ha hecho en el país con los 5,6ºC que ha marcado a las 6.50 horas. Puerto Pico, en Ávila, con 3,2ºC, y Cuéllar, en Segovia, con 3,6ºC, han encanbezado el ránking, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

A nivel regional, también han destacado las bajas temperaturas dadas en otras localidades del sur, como Cubillo de Ebro y Polientes, ambas en Valderredible, que han registrado en lo que va de jornada la segunda y tercera mínima en Cantabria con 6,5 y 7,9 grados, respectivamente.

Mientras, el litoral ha rozado los 20ºC con Santander alcanzando la máxima de la comunidad con 19,2 marcados a las 3.40 horas. Le han seguido el aeropuerto Seve Ballesteros (18,7ªC) y Castro Urdiales (18,2ºC). La mayor temperatura nacional la ha registrado Agaete, en Las Palmas, con 26,6ºC.