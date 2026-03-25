Remolcado anoche en Santoña un pesquero en peligro de chocar contra las rocas tras quedarse sin motor

1072720.1.260.149.20260325143033 La Guardia Civil auxilia a un pesquero en Santoña - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria auxilió anoche a un barco pesquero de artes menores que se había quedado sin motor mientras faenaba en Santoña y corría peligro de colisionar contra las rocas en la zona del Faro del Caballo.

Una patrullera del Servicio Marítimo Provincial del Cuerpo que prestaba servicio en la zona del puerto de Laredo fue la que observó en su radar una señal próxima, si bien no se veían luces.

Los efectivos siguieron esa señal y, cuando comenzaron a atisbar una embarcación, su único ocupante indicó a la patrullera por el canal 16 de comunicación que se había quedado sin máquina y que no podía arrancar.

El pesquero se encontraba en ese momento próximo a las rocas en la zona del Faro del Caballo, por lo que para evitar una posible colisión los agentes le lanzaron un cabo de remolque que fue asegurado por el ocupante de la embarcación.

Finalmente, el barco fue remolcado por la patrullera de la Guardia Civil hasta el puerto de Santoña, donde tiene su base, para que pudiera proceder a las labores de reparación.