Renovada la red de abastecimiento de agua del barrio Naveda en Quijano tras una inversión de 87.500 euros

Inauguración de la renovación de la red de abastecimiento de agua del barrio Naveda - GOBIERNO

PIÉLAGOS 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado este viernes las obras de mejora de la red de abastecimiento del barrio Naveda, en Quijano, perteneciente al municipio de Piélagos, que ha contado con una inversión autonómica cercana a los 87.500 euros.

Estos trabajos han permitido la renovación de aproximadamente 600 metros de antiguas tuberías que sufrían frecuentes roturas que provocaban numerosas fugas e interrupciones del suministro en las viviendas de la zona. Además, la actuación se ha completado con el asfaltado de los caminos por los que discurre esta red.

Con estas obras se ha conseguido que las nuevas tuberías vayan por caminos públicos en lugar de por parcelas privadas como hasta ahora, lo que facilitará su mantenimiento y arreglo en caso de avería, según se ha puesto de manifiesto en la inauguración, en la que también ha estado el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y varios concejales.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha destacado que se trata de una actuación "muy importante" para garantizar la calidad del suministro a sus vecinos. En este sentido, ha subrayado el "compromiso" del Gobierno regional (PP) con los ayuntamientos durante esta legislatura, que ha calificado como "la legislatura del agua", ya que se contempla terminar con los "numerosos" problemas de abastecimiento y saneamiento que padecen muchos pueblos de la región, especialmente en zonas diseminadas.

Durante su visita al municipio, Media se ha referido también a otras actuaciones que su departamento tiene en marcha en Piélagos, como las obras de la variante de Renedo, que cuentan con una inversión de 17,5 millones de euros. Un proyecto "prometido durante décadas", ha recalcado, que el actual Gobierno ha licitado y puesto en marcha.

Por su parte, el alcalde ha agradecido al Ejecutivo autonómico la ejecución de esta actuación y ha destacado su importancia al desarrollarse en una zona diseminada de este municipio en la que, pese a afectar a un número reducido de viviendas, resultaba "imprescindible para mejorar la calidad de vida de sus vecinos".